Geraldine Bazán dice de una vez por todas por qué no volvería con Gabriel Soto

“Siempre será el papá de mis hijas”.

Hace unos días, Geraldine Bazán y el padre de sus hijas, Gabriel Soto, se tomaron una fotografía que desató rumores de una supuesta reconciliación, sin embargo, la actriz es tajante al afirmar que no volvería con el también actor.

Bazán dice que no hay espacio para una segunda oportunidad y que su relación se limita a una convivencia sana por el bien de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

La postal que desató las especulaciones mostraba a Geraldine y a Gabriel muy cercanos, por ello muchos de sus seguidores lo interpretaron como una señal de acercamiento sentimental.

Al cuestionar a Geraldine, ella fue contundente y durante una entrevista para el programa ‘Sale el sol’, explicó que la foto fue tomada en un ambiente familiar y con el objetivo de mandar un mensaje postivo.

“Es que no es algo nuevo. Al final ellas saben que la relación es cordial y nosotros compartimos en las grabaciones, en el doctor, en muchos aspectos”, explicó Bazán.

Para no alimentar especulaciones, la actriz dijo que su propósito es “crear un precedente” sobre lo que significa mantener una relación respetuosa con una expareja, particularmente cuando hay hijos de por medio.

“Ya lo pasado, pisado. Ahorita estamos en el presente”, expresó, dando a entender que su historia con Gabriel pertenece al pasado y que ambos han elegido continuar con sus vidas en armonía.

Geraldine tuvo una aparición posterior en el programa ‘Hoy’, y ahí reforzó su postura. “La vida sigue, ya también creo que los tiempos igual, es importante soltar”, indicó.

Y añadió que “siempre será el papá de mis hijas y yo quiero para ellas un padre sano, fuerte, presente. Yo no tuve a mi papá presente durante mi vida, así que para mí es vital que mis hijas lo tengan, y así lo es”, expresó con honestidad.

Con esas palabras, Bazán reafirma que su relación con Gabriel gira en torno al bienestar de sus hijas, no a una reconciliación.