David Chocarro, el galán que viene a enamorar a México con ‘Mi verdad oculta’

El acento argentino de David Chocarro se escucha inconfundible, suave y amable, con esa cadencia porteña que da ritmo a cada palabra. En persona, el actor impone presencia, pero no por altanero ni distante, sino por su serenidad. Caballeroso, atento, con una sonrisa franca que desarma la imagen de galán inalcanzable que pudiera dar la televisión.

Después de años de carrera internacional, al fin le llegó la oportunidad que había esperado: protagonizar una telenovela en TelevisaUnivision. “Es que amo su cultura, su comida, su gente, su teatro. Había trabajado mucho aquí porque se graban muchas producciones de Telemundo; sin embargo, con Televisa no se había podido concretar una telenovela por fechas, a veces por dinero, pero finalmente se dio, gracias al productor Carlos Moreno”, nos dice en entrevista con TVyNovelas.

David Chocarro interpreta a Luciano Lizárraga en “Mi verdad oculta”, una historia intensa protagonizada junto a Susana González. Luciano es el hermano mayor de una familia poderosa, pero su mundo se sacude cuando se enamora de Aitana, una mujer movida por la venganza. “Para mí, Televisa es México, el canal las estrellas llega a millones de personas de una manera que ninguna plataforma ha logrado, el impacto es masivo, es una empresa con tanta trayectoria, que supo crecer”.

Su papel lo coloca en el centro de un drama donde el amor y el perdón se enfrentan cara a cara. Es también, de alguna forma, un reflejo de su propia historia profesional: un hombre que ha aprendido a esperar el momento justo para dar el paso siguiente. Nacido el 5 de abril de 1980 en Buenos Aires, Argentina, David Chocarro comenzó su vida artística desde joven.

“Yo hago teatro desde los 12 años, en paralelo también hacía mucho deporte, sentía que mi pasión iba por ese lado. A los 18 años firmé con los Yankees de Nueva York y me fui a jugar con las ligas menores en Venezuela”, recuerda. Aunque soñaba con una carrera en los estadios, el destino lo llevó a otro tipo de escenario. “El teatro me ayudaba a dejar mi timidez, me escondía detrás de los personajes, había mucho vestuario, maquillaje, voces”, confiesa.

David Chocarro Octavio Lazcano

Cuando habla de su familia, su tono se vuelve más cálido. “Tengo una hija de 15 y otra de 13 años, entonces hay que explicarles sobre finanzas… somos una familia muy austera, la realidad es que no nos gusta gastar, nos gusta viajar. Ahí es donde más gastamos dinero, me encanta regalarles experiencias”.

El actor no busca aparentar lujos, prefiere la estabilidad emocional. “En este trabajo hay que saber planificarse, hay que ahorrar, hay que invertir”, afirma con la madurez de quien ha aprendido a pensar más allá de los reflectores”

¿A David Chocarro le gusta ser “galán de telenovela”?

En tiempos en que algunos actores buscan alejarse de la etiqueta de “galán de telenovela”, Chocarro la asume con naturalidad. “Hay quienes reniegan de la telenovela, pero es una estructura que se usa para todas las historias. Siento que hay muchos prejuicios en contra del género, pero poco a poco se está empezando a caer”, explica.

Y agrega: “En la carrera de los actores nos meten en la cabeza la palabra galán y nos empezamos a sentir Brad Pitt. Te suben el ego y ahí no quiero llegar porque es un terreno muy nocivo para el entorno”.

David es consciente de lo que significa este momento en su carrera. A los 45 años, llega a su primer protagónico en TelevisaUnivision, con una trayectoria consolidada y un equilibrio emocional que se refleja en cada palabra.

Reconoce que no todo ha sido fácil. En sus inicios, hizo papeles pequeños. “Yo entré grande a la televisión, mi primer trabajo ahí fue a los 27 años y eso no es tan común. Empecé haciendo escenas en las que no hablaba, hice de ladrón, le arrebataba la cartera a alguien, después fui haciendo más capítulos”.

Y cuando las cosas se complicaron económicamente, no dudó en reinventarse. “Cuando la crisis estaba fuerte en Argentina me fui un tiempo a Italia a ganar euros, trabajaba en discotecas como imagen, era ir a la disco a bailar… hasta armé un show con mi mujer de tango y así hacíamos dinero”.

Hoy, con una carrera que abarca teatro, cine y televisión, Chocarro disfruta de una etapa de madurez artística y personal.