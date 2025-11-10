Aseguran que la casa de Vanessa Guzmán fue baleada con su hijo adentro; esto se sabe

“El ataque ocurrió mientras José Uberto estaba en la residencia”.

La casa de la actriz Vanessa Guzmán, ubicada en El Paso, Texas, habría sido baleada este fin de semana mientras se encontraba al interior su hijo José Uberto.

La información fue difundida por el periodista Jorge Carbajal, en su programa ‘En Shock’.

Según Carbajal, el menor resultó ileso y las autoridades abrieron una investigación para aclarar lo sucedido en el domicilio de la actriz y fisicoculturista.

“El ataque ocurrió mientras José Uberto estaba en la residencia, pero por fortuna no pasó a mayores”, informó Carbajal en ‘En Shock’.

El comunicador indicó que las autoridades locales habrían iniciado investigaciones para esclarecer los hechos y determinar a los responsables del ataque.

Vanessa no se ha posicionado al respecto ni para confirmar o aclarar los delicados hechos que envuelven a Guzmán, quien está alejada de las pantallas.

