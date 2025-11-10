A mariachis de Christian Nodal les niegan la visa para su gira en Estados Unidos

“Quiero agradecer a parte del ‘Mariacheño’, porque tuvimos muy poco tiempo para prepararnos y le estamos metiendo todo el corazón”.

Christian Nodal comenzó su gira por Estados Unidos, y durante su primera presentación en Inglewood, California, sorprendió a sus fanáticos al revelar que a varios integrantes de su mariachi les negaron la visa de trabajo.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ se mostró conmovido y compartió un mensaje sobre la importancia de la unión entre los latinos y reflexionó sobre el llamado “sueño americano”.

Explicó que los hechos lo afectaron profundamente, pues lleva casi una década presentándose en Estados Unidos con su equipo.

“Ha sido algo muy, muy fuerte para mí. Se los comparto del corazón. Tenemos ya ocho años pisando con la visa de trabajo americana, y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron. Y por eso lo digo, nos está afectando a todos, así que estar bien unidos como latinos, como raza latina, como raza que que viene aquí con un sueño”.

Nodal lamentó que sus músicos no lograran obtener el permiso necesario para ingresar al país, y al mismo tiempo agradeció a los que sí lo acompañaban y reconoció sus esfuerzos por mantener la calidad de su concierto:

“Quiero agradecer a parte del ‘Mariacheño’, porque tuvimos muy poco tiempo para prepararnos y le estamos metiendo todo el corazón, toda la pasión para entregarles el mejor show posible”, indicó el cantante.

El público aplaudió las palabras del intérprete, sobre todo cuando reflexionó sobre la unión entre la comunidad latina que vive y trabaja en la Unión Americana.

“Yo creo que hay que generar una conciencia. Y todos como latinos, no solamente como mexicanos, hay que estar bien, bien unidos y ayudar al prójimo… Uno vive a través de lo que comentan, lo bello que es el sueño americano y tan hermoso que es venir a trabajar a este lindo país como en cualquier otro país. Entonces, hay que estar bien unidos, mi raza”, comentó un conmovido Nodal.

Y añadió en su mensaje a quienes apoyan la política antimigratoria de la actual administración y destacó la importancia de los migrantes en la vida laboral, económica y cultural de Estados Unidos. “Y recuerden, no dejen que su privilegio los ciegue, porque eso nos va a afectar a todo el mundo, a todos. La raza latina forma parte fundamental de los Estados Unidos. La gente que vive en un privilegio y cree que no le va a afectar, les juro que cuando la raza latina no esté aquí les va afectar mucho”, expresó el cantante.

Nodal continuará su gira con presentaciones en Palm Desert y Miami antes de viajar a Las Vegas, donde participará en los Latin Grammy 2025. Christian está nominado a ‘Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi’, categoría en la que compite con su suegro, Pepe Aguilar.

