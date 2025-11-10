Quinto programa de '¿Quién es la máscara?’ lideró el Top Ten dominical de audiencia en TV

El quinto programa de ¿Quién es la Máscara? tuvo a dos famosos desenmascarados y los niveles de audiencia respaldan el éxito del programa.

Así, ¿Quién es la máscara? 2025 se confirma como el programa dominical de mayor audiencia, al registrar un alcance de más de 11.7 millones de personas en su emisión del pasado domingo.

Cynthia Klitbo y Maribel Guardia, con los personajes de Ruby Gloss y Mini Chang, respectivamente, se convirtieron en la quinta y sexta celebridades desenmascaradas de esta temporada.

Cynthia Klitbo dio vida a Ruby Gloss, un personaje que, explicó ella misma, se pensó como parte de la comunidad LGBT.

De hecho, una de las pistas que dio a lo largo de su participación en el reality show es que es muy amiga de Wendy Guevara. Dentro del programa, en cuanto se quitó la máscara, Cynthia habló de la inspiración detrás de su personaje.

“Decidí que fuera de la comunidad, te voy a decir por qué: yo tengo un tío, bueno, tuve porque ya murió, que nació a finales de los 40 y que fue de las primeras mujeres trans, que se llamó Liz del Sol”.

La actriz fue eliminada en su segundo programa Televisa

¿Quién es la máscara? es un formato producido por TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer.

¿Quién es la máscara?, producción de Miguel Ángel Fox, se transmite los domingos a las 20:30 horas, por las estrellas.