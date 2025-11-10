Suscríbete
Angélica Vale se enteró de la demanda de divorcio mientras cenaba con Otto Padrón

Aunque se separen legalmente, seguirán siendo familia y mantendrán la convivencia por sus hijos.

November 10, 2025 
MrPepe Rivero
Angélica Vale

Angélica Vale confirmó que termina su matrimonio con Otto Padrón. “Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos”, dijo este 10 de noviembre en su programa de radio.

“Gracias a todos por el apoyo, ha estado muy hermoso el apoyo que he recibido desde anoche. No saben la cantidad de amor y mensajes que he recibido”, dijo en el programa que tiene en Cali 93.9.

Este domingo 9 de noviembre, Javier Ceriani destapó la noticia del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón; al ser amigos, él le intentó marcar por teléfono para alertarla, pero ella no contestó. Este lunes 10 de noviembre, Angélica Vale habló del asunto en su programa de radio y confirmó que Ceriani le marcó, pero ella no contestó, y por ese motivo no romperá su amistad.

“Esta noticia me tomó de sorpresa. Aunque soy amiga de Javier Ceriani, como de muchas personas de la prensa, tanto en México como aquí, él me llamó y no contesté. Ayer estaba en otra cosa, con mis hijos, no pensé que esto fuera a pasar”.

“Me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio, igual que ustedes, ayer, cenando con él y unos amigos. Por un mensaje que le llegó a Otto, de la noticia que había dado Javier Ceriani”, dijo Angélica Vale.

“Yo no sabía que lo había metido. Otto me había llamado el viernes para decirme que íbamos a empezar el proceso y le dije que sí”, relató Angélica.

Al parecer, Padrón también se sorprendió de que sus abogados ya hubieran iniciado el proceso legal. “Él me dice que sus abogados, que él tampoco sabía que iba a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda, en fin. Eso ya no importa”.

“No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo porque tengo hijos que quiero que crezcan fuertes y mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos, sé que muchas mamás me van a entender”.

Aunque se divorcien, Angélica y Otto seguirán juntos como familia

“Tengo un gran ejemplo para estas cosas, primero mis padres, que nunca fue un escándalo. Luego Lucero y Mijares, lo dije en el programa Juego de voces: ‘ustedes son el mejor ejemplo de cómo una familia se debe divorciar’”.

Angélica confesó: “Hemos hecho viajes juntos como familia, porque no importa lo que haya pasado. Primero soy mamá, la mujer, me curaré yo después, me estoy curando, pero primero soy mamá”.

“Es por eso que voy a seguir siempre tratando de que la familia esté unida, siempre seguir conviviendo con Otto para que mis hijos puedan pasar esto de la mejor manera. Sé que suena rarísimo, que una pareja que se está separando trate de seguir juntos, no como pareja, y no como familia. Yo era la primera en decir ‘por favor’, la vida me dio una lección fuerte porque sí pasa”.

“Como diría mi amado José José, ‘el amor acaba’. Y eso nos pasó... se nos olvidó regar la plantita”, dijo Angélica Vale.

