Famosos

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión

Luego de varias horas del deceso, la conductora publicó un emotivo mensaje.

November 10, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Padre de Joanna Vega-Biestro murió.

“Finalmente juntos. Qué fortuna haberlos tenido como papás”.

El pasado jueves 6 de noviembre, la conductora Joanna Vega-Biestro enfrentó uno de los momentos más complicados de su vida personal y laboral, al enterarse de que su padre, el señor Alejandro Vega Torra, había perdido la vida.

La noticia sorprendió a la presentadora de ‘Sale el Sol’, a sus compañeros y al público, pues Joanna se encontraba en un segmento con la actriz Dalílah Polanco, cuando le comunicaron de la muerte de su padre.

Minutos después, su compañera Ana María Alvarado, visiblemente afectada, informó:

Al tiempo, Mauricio Mancera comentó: “Toda la familia de ‘Sale el Sol’, la familia de Imagen Televisión está contigo y con los tuyos en estos momentos tan difíciles”. Tras comunicar la noticia, sus compañeros revelaron que la conductora abandonó el foro de Imagen Televisión.

Luego de varias horas de darse a conocer el suceso, la periodista de espectáculos reapareció en sus redes sociales y compartió un emotivo mensaje junto a una foto de sus padres -el señor Vega Torra y su mamá, doña Luz María Biestro-.

“Finalmente juntos. Qué fortuna haberlos tenido como papás; la vida me dio a los mejores”, escribió Joanna, quien eligió el tema ’Tears in Heaven’, de Eric Clapton, para acompañar su sentimiento.

El señor Vega Torra enfrentaba problemas de salud, aunque su estado no era grave, lo que hizo que su partida haya sido muy inesperado, reveló el equipo de ‘Sale el Sol’.

Por su parte, Dalílah Polanco también se pronunció públicamente ante la muerte el señor Vega, para invitar a los seguidores a enviarle apoyo a su amiga Joanna: “Es un día triste… les quiero pedir un grandísimo favor… Si alguien sintió que Joanna estuvo de mi lado, mándenle amor”, indicó.

#JoannaVegaBiestro abrió su corazón al hablar de la sorpresiva muerte de su mamá y no cree que el tiempo sane las heridas. ❤️ #SaleElSol

Previamente, en su programa de YouTube, Ana María Alvarado confirmó que estaban en pleno programa “y Joanna recibe una llamada y lamentablemente falleció su papá. No quiero imaginar, sí imagino su tristeza”.

“No tiene mucho que murió su mami. Siempre me platicaba que su papi extrañaba mucho a su mamá”, dijo Ana María.

También confirmó que el señor Alejandro Vega tuvo “la muerte de los justos: mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta ya no respondió”.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
