Perro mordió a Gaby Ramírez y pasó horas con la herida abierta: “Mi pierna está destrozada”

La actriz y conductora Gaby Ramírez vivió un día de terror y terminó hospitalizada tras ser mordida por un bulldog francés.

La conductora mostró la gravedad de la herida y pidió a sus seguidores siempre estar pendientes de sus mascotas para evitar estos accidente.

“Se han portado muy bien los de la ambulancia, me van a llevar a un hospital de traumatología. Me van a inyectar contra la rabia y todo lo que haya que hacer”, dijo a bordo de la ambulancia.

A través de sus historias de Instagram, Gaby Ramírez documentó los avances en la atención médica que recibió en Los Ángeles, California, donde radica desde hace tiempo.

Gaby pasó horas con la herida expuesta. “Me dicen que no me la pueden cerrar, me tienen que dejar así para que no se infecte. Me van a llevar a rayos X”.

Además, le suministraron morfina: “No me gusta que me pongan este medicamento porque da alucinaciones. Llevo así ya tres horas, en los ue llegaba la policía, en los que me daban una cama”.

“Fue tan rápido, el perro es un bulldog francés, al momento que me bajé del carro sentí, como caliente, no sientes el dolor”, relató sobre el momento de ser mordida por el perro.

Advertencia de imágenes. Se recomienda discreción.

¿Cuál fue el diagnóstico?

Una doctora le limpió la herida después de tres horas. “Me pusieron la vacuna del tétanos, y dicen que desde hace 50 años no aparecen cosas de rabia, así que no me van a inyectar contra la rabia”.

“Gracias a Dios no pasó nada con mi hueso, y dice la doctora que van a ver después cómo está, pero no ve que se haya afectado ninguna arteria ni vena, así que gloria a Dios”, dijo Gaby Ramírez.