A Nicolás, hijo de Érika Buenfil, le dan su primera oportunidad en Televisa tras su éxito en TikTok

Nicolás Buenfil alcanzó popularidad en las redes sociales y gracias a ello llamó la atención de productores de Televisa, quienes lo llamaron para que se sumara a algún proyecto.

El joven de 20 años compartió que ya comenzó a desempeñarse en el área de Media, particularmente en la gestión de redes sociales, dentro de la corporación de telecomunicaciones.

El equipo creativo de la empresa le dio la bienvenida a Nicolás tras el éxito que alcanzó su mamá en las plataformas digitales, especialmente en TikTok, donde Érika es reconocida como ‘La Reina del TikTok’.

“Me dijeron que ya tuvo un caso de éxito, entonces, quieren ver si tengo otros éxitos aquí”, indicó Nicolás.

El hijo de la actriz habló con la prensa y compartió que su interés profesional se enfoca hacia el trabajo detrás de cámaras, por lo que su objetivo es especializarse en el área de Mercadotecnia y, eventualmente, fundar su propia empresa.

Por el momento, está explorando su camino profesional, con la intención de “analizar productos” y adquirir experiencia en el sector creativo.

Nicolás también dijo que quiere seguir colaborando con su mamá en la creación de contenido digital, pues le ha ayudado a seguir en su desarrollo.

“Me inspira que ella inició de cero y yo prácticamente igual. Aunque tuve este gran paso estoy iniciando de cero, me estoy empapando de todo lo que tengo que aprender. Y, pues nada, a darle”, declaró.

El tiktoker definió su puesto de trabajo como de “godín”, sin embargo, al ser cuestionado por su salario en Televisa prefirió reservarse el dato, calificándolo como “privado”. Aunque expresó con risas que “sale para los chicles”.

¿Quién es Nicolás Buenfil?

Nicolás de Jesús Buenfil López nació el 2 de febrero de 2005 en Monterrey, Nuevo León. Es hijo único de Érika Buenfil, reconocida por su protagónico en telenovelas como ‘Marisol’ y ‘Amor en silencio’, y de Ernesto Zedillo Jr., primogénito del expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Aunque Nicolás estuvo siempre al tanto de la identidad de su padre, no fue sino hasta que cumplió 14 años, en febrero de 2019, cuando tuvo la oportunidad de entrar en contacto y conocerlo en persona. Tiempo después de este encuentro, Nicolás calificó la experiencia como “impactante”.