Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?

Este fin de semana corrió como pólvora la noticia del proceso legal de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón.

Luego de 14 años de matrimonio, documentos de la Corte confirman que el ejecutivo de televisión solicitó el trámite para terminar su matrimonio con la actriz mexicana.

La revista People en Español confirmó la noticia y resaltó que una fuente cercana aseguró que, pese a este cambio en su vida, Angélica Vale “está bien, fuerte y serena”. Por ahora se desconocen los motivos oficiales del término de este matrimonio.

Angélica Vale y Otto Padrón tuvieron dos hijos, Angélica y Daniel, por lo que hay peticiones en la demanda de divorcio que los conciernen.

¿Qué dicen las peticiones de la demanda de divorcio entre Otto y Angélica?

Según los documentos, Otto solicitó dividir los días de la semana para que ambos padres tengan contacto con sus hijos, así como la división equitativa de las vacaciones de verano y los días festivos nacionales, todo por mutuo acuerdo previo. Además, se insiste en que los menores no serán mensajeros, pues la comunicación entre ambos padres está abierta.

Asimismo, Otto Padrón solicitó “que los honorarios y costes de abogado a cargo del demandado (Angélica Vale Padrón)”, reportó Univision.

Angélica Vale en Juego de Voces TelevisaUnivision

También estaría pidiendo " la custodia legal compartida y que se emitan órdenes adicionales con varios días de antelación a cualquier cambio de residencia previsto para los menores”.

Se supo también que, de concretarse las peticiones de la demanda de divorcio, Angélica y Otto no abrirán la puerta a comentarios negativos el uno del otro, ni sobre sus relaciones pasadas o presentes, familia o amistades en presencia de los menores.

Trascendió que Angélica Vale hablará este lunes sobre su separación durante su programa en la emisora Cali 93.9