Llueven críticas contra Mar Contreras por su desempeño en ‘Mentiras el musical’ y ella responde

El fenómeno teatral ‘Mentiras el musical’ sigue dando de qué hablar, no solo por sus más de 16 años en cartelera y la serie protagonizada por Belinda, sino por la renovación del elenco.

Mar Contreras y Elaine Haro han sido de las recientes adquisiciones de la producción para interpretar a los famosos personajes que cantan los clásicos de los años 80 en español.

Sin embargo, en sus primeras funciones, Mar Contreras ha recibido críticas por su desempeño vocal y actoral. Ella interpreta a ‘Daniela’, personaje caracterizado por el color rosa y que brilla en varios momentos de la obra con canciones como ‘De color de rosa’ y ‘Tu Muñeca’.

Este fin de semana se presentó en Monterrey, y quienes asistieron grabaron algunos fragmentos, que se viralizaron en redes sociales como TikTok con comentarios negativos. Para algunos, Mar no alcanzó las notas de las canciones, le faltaba el aire por momentos y falló en la cuadratura, es decir, cantó a destiempo del tema que interpretaba.

En comentarios de redes sociales abundan críticas respecto a su trabajo, pero Mar Contreras no se quedó de brazos cruzados. Hubo quienes resaltaron que Belinda ejecuta mejor el personaje de ‘Daniela’, y que Mar no canta como ella... Así respondió la actriz.

Alguien más la criticó, y Mar resolvió:

"¿Fuiste a la obra? En serio pagaste para ir a verme? Pasa la foto del boleto y videito de donde estuviste sentada y con gusto te devuelvo lo que pagaste”

Así cantó Mar Contreras como Daniela en ‘Mentiras el musical’...

Un usuario de TikTok lo calificó como “el peor elenco”...