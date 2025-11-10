Suscríbete
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró

La actriz fue eliminada en el quinto programa del reality show y tuvo que quitarse la máscara

November 10, 2025 • 
Alejandro Flores
cynthia klitbo.jpg

La actriz fue eliminada en su segundo programa

Televisa

“Había sido de todo, bruja, princesa, de todo, menos un lápiz labial”, dijo Cynthia Klitbo cuando se quitó la máscara.

Klitbo fue la primera eliminada del quinto programa de "¿Quién es la máscara?”, de modo que tuvo que quitarse el traje de Ruby Gloss, un personaje que, explicó ella misma, se pensó como parte de la comunidad LGBT.
De hecho, una de las pistas que dio a lo largo de su participación en el reality show es que es muy amiga de Wendy Guevara.
Dentro del programa, en cuanto se quitó la máscara, Cynthia habló de la inspiración detrás de su personaje.

“Decidí que fuera de la comunidad, te voy a decir por qué: yo tengo un tío, bueno, tuve porque ya murió, que nació a finales de los 40 y que fue de las primeras mujeres trans, que se llamó Liz del Sol”.

¿Por qué Cynthia Klitbo quiso hacer un personaje trans?

En una entrevista posterior, durante la transmisión en vivo que se hace para el canal de Youtube de ¿Quién es la máscara?, Cynthia Klitbo profundizó en el tema.

“Lo quise dedicar a la comunidad porque todos elles han estado conmigo a lo largo de mi carrera, maquillándome, vistiéndome... y lo menos que podía hacer es algo en honor a ellos”.

Ruby Gloss fue identificada por Carlos Rivera, quien supo que detrás de ese personaje estaba Cynthia Klitbo.

Para la actriz, la oportunidad de estar en "¿Quién es la Máscara?” representó no solamente un reto por le misterio alrededor del personaje, sino también una cierta exigencia histriónica.

¿Quién Es La Máscara? Cynthia Klitbo
Alejandro Flores
