Angélica Vale y Otto Padrón no planeaban casarse: Del ‘odio’ al amor y después al divorcio

Este fin de semana se confirmó que Otto Padrón inició los trámites de divorcio con Angélica Vale tras 14 años de matrimonio. A diferencia de otras parejas, aquí no hay guerras de declaraciones y pusieron el bienestar de sus hijos como prioridad.
Así lo compartió Angélica Vale al confirmar la noticia, luego de vivir separada de Otto Padrón desde abril de 2025. Advirtió que siguen viajando juntos como familia, y si bien es un proceso doloroso, su principal preocupación es que sus hijos “crezcan fuertes y mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos, sé que muchas mamás me van a entender”.
La historia de la pareja parecía un cuento de hadas, pero no inició así. Hace unos años, se sentaron frente a la cámara y recordaron los inicios de su romance. Angélica confesó que cuando conoció a Otto, le cayó mal. Fue en una época donde él era un importante ejecutivo de Univision, y ella lo conoció en su oficina.
“Llego y lo saludo y me cayó como una patada en el estómago. Yo dije ‘no qué horror, qué sangrón, qué tipo más pesado’. Me caíste muy mal”.
“Yo estaba nervioso, tenía una imagen de ejecutivo de ‘detente, eres la hija de Angélica María’”, dijo Otto, quien ha dicho que Angélica María era su amor platónico de la infancia.
Pero el tiempo pasó, y a finales de 2008 comenzaron a salir, luego del primer divorcio de él. Fue en un viaje a Nueva York donde ella comenzó a notar que se podría enamorar de él. “Nos quedamos platicando tú y yo y no me acuerdo qué me dijiste, de pronto te voltea a ver y te juro que era como que te salía una luz”.
Sin embargo, entre sus planes NO estaba casarse.
“Lo que nunca pensé es que me fueras a pedir matrimonio un año después. Porque dijimos que no nos íbamos a casar nunca, porque me dijiste que no creías en el matrimonio porque venías de un divorcio, y yo era la que no me quería casar, ¿te acuerdas? Yo decía ‘a mí me vale gorro, yo no me quiero casar nunca’. Es más, yo le aplaudía a Derbez, yo decía ‘Bravo Derbez que no te casaste nunca’.
¿Entonces cuándo decidieron casarse? Otto Padrón recordó: “Cuando empezamos a salir. A tener una relación más seria. Y sí, me sentí como que sí quería tener una familia contigo, no la quería tener a lo improvisado. Quería que fuera formal, que mis hijas vieran que su padre continuó con una relación formal y que mis hijos nacieran, tanto Angélica como Danny nacieron en una relación formal, que vieran que sus padres eran ese tipo de personas. Si fuera mi hija, yo quisiera que mi hija tuviera ese tipo de de pareja. Y así lo hice.
Pero Otto Padrón le encomendó la tarea de buscar casa. “Aquí el Señor me dice ‘Oye, estoy viviendo en un departamento y la verdad está muy chiquito. Ya no quepo. ¿Me ayudarías a buscar una casa?’ Le dije ‘Claro, yo te ayudo’”.
“Y ahí me tienes. Yo buscándole casa. Yo decía pues tres cuartos, uno para cada hija, uno para él y ya feliz. Las casas más bonitas, ya iba yo a verlas con él, él decía ‘No, está muy chiquito. Aquí no vamos a caber’. Pero yo decía '¿Cómo no vas a caber si eres tú solo y tus hijas?’... Como hasta con la cuarta casa que fuimos a ver, me dice: ‘A ver, no has entendido. Tú y yo no vamos a caber en una casa tan chiquita. Tú y yo necesitamos una casa más grande’”.
¿Cuándo comenzaron a vivir juntos?
Desde abril hasta septiembre, buscaron casa. Fue para noviembre de 2009 cuando se mudaron a vivir juntos, justo para celebrar Día de Acción de Gracias. “Ese diciembre fue cuando hicimos la broma”. (Otto le dio un anillo enorme).
“Habíamos quedado que no nos íbamos a casar nunca. Yo creo que en el fondo sí me quería casar y no me había dado cuenta. De pronto en una Navidad este señor se arrodilla frente a su familia y mi mamá... Y me da esto”.
“Vean la estupidez. En el fondo me enojé porque sí me quería casar contigo”, dijo Angélica al enseñar la sortija enorme que le dio Otto, como broma.