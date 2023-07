Sylvia Pasquel habla sobre la polémica prueba de paternidad de Luis Enrique Guzmán

El escándalo entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán no se detiene.

Después de que Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, asegurara que la prueba de paternidad entre él y Apolo, hijo de Mayela Laguna, que resultó negativa, ahora la madre del menor levantó la voz ante las cámaras y no le quita el sueño de que su hijo pierda el apellido Guzmán.

“Mi hijo es hijo de Luis Enrique Guzmán Pinal, son igualitos, son idénticos. Lo voy a demandar por todo el daño moral que me está causando a mí y a mi hijo; ni siquiera me da pensión alimenticia. No me interesa nada (de la supuesta herencia que le dejará Alejandra Guzmán a su hijo), que le quiten ahorita mismo el apellido Guzmán a mi hijo. No me interesa, me interesa vivir una vida tranquila y en paz con mi hijo, como lo vieron ahorita, está feliz mi hijo, no necesita de nadie más, ahorita está feliz”.

“Mi hijo no se merece un papá como él, es un niño superchido, supereducado, superlindo, no se merece un papá como él, que lo desconozca nacionalmente”, declaró Mayela para el programa Chisme No Like, y remató diciendo que “la llegada de Apolo le dio felicidad a la familia Guzmán Pinal”.

Hace unos momentos, Sylvia Pasquel, media hermana de Luis Enrique Guzmán, habló sobre la nueva problemática que tiene en el ojo del huracán a su familia.

“Es un tema muy delicado, que yo no tengo que opinar nada, sin embargo Luis Enrique es mi hermano, es mi familia y aquí estoy para lo que se me necesite”.

Respecto a la relación familiar que tiene con el pequeño Apolo, la actriz mencionó: “Lo traté, lo conocí, es un niño muy adorable, pero no voy a decir nada más”, expresó para el programa Ventaneando.