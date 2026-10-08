Luis de Llano sigue sin pedir perdón a Sasha, pero sí SE DESLINDA de la serie ‘Timbiriche’

“Deslindándonos de cualquier narrativa emitida de forma unilateral por dichas empresas”.

Esta tarde, el productor de televisión Luis de Llano emitió un comunicado de prensa ante el estreno de la serie ‘Timbiriche’ para manifestar que no autoriza el uso de su imagen.

Siguiendo los pasos de los exintegrantes de la banda, expresó su desacuerdo por el “uso lucrativo de su imagen” y se deslindó de “cualquier narrativa” de obras de ficción o documental que hagan referencia a él.

“Se hace constar que se ha procedido por las vías notariales y judiciales correspondientes a notificar a la empresa, plataforma y productora, la oposición formal al uso lucrativo e inconsentido de la imagen y derechos del suscrito en cualquier obra de ficción o documental, deslindándonos de cualquier narrativa emitida de forma unilateral por dichas empresas”, se lee en el documento firmado por el equipo legal de Luis de Llano.

TE RECOMENDAMOS: Productor CONFIESA QUE EL CASO de Sasha Sokol sí es “la columna vertebral” de la serie ‘Timbiriche’

Por su parte, Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha afirmaron que “ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad (...) “Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron. Y eso importa”.

En tanto, De Llano afirmó también que “no habrá más sobre el tema hasta que concluya el trámite judicial en curso”, sin detenerse ni un segundo en la disculpa pública que está obligado a ofrecerle a Sasha Sokol desde hace más de un año.

La sentencia que se ha negado a cumplir y por la que fue arrestado temporalmente por desacato no llega, y ahora pesa más que nunca ante el inminente estreno de la serie ’Timbiriche’ en la que la “columna vertebral” es el caso del abuso a Sasha Sokol por parte de Llano.

“En la serie no sólo está reflejado, sino es la columna vertebral, porque es algo que acompaña todo el tiempo a los personajes”, dijo Pablo Cruz, productor de la polémica serie.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Por qué Luis de Llano NO ofrece disculpa pública a Sasha Sokol? Revelan grave motivo que estaría detrás

En tanto, se espera que este jueves 8 de octubre, al término del noticiero de Enrique Acevedo, transmitido por ‘Las Estrellas’, se estrenen los primeros dos episodios de la serie.