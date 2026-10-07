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Productor CONFIESA QUE EL CASO de Sasha Sokol sí es “la columna vertebral” de la serie ‘Timbiriche’

Mientras los cantantes se deslindan y reprochan que no se les tomó en cuenta para contar sus historias, la producción dice que es ficción.

Octubre 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Timbiriche.jpg

En el trailer de la serie de ‘Timbiriche’ abordarán la relación de Sasha y Luis de Llano.

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“Existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”.

A dos días del estreno de la serie ‘Timbiriche’, la polémica está en su tono más álgido, principalmente porque ayer los propios exintegrantes de la banda emitieron un comunicado de prensa donde se deslindan del material gráfico, pero también enfatizan que no autorizan el uso de su imagen, voz e identidad.

La comunicación de Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha no llega sola, sino que se hace visible luego de la presentación, donde el productor Pablo Cruz admitió que “en la serie no sólo está reflejado, sino es la columna vertebral, porque es algo que acompaña todo el tiempo a los personajes”, dijo.

De esta forma, Cruz mencionó que el proyecto no pretende ser un retrato fiel de la historia del grupo, pero sí abordará uno de los episodios más delicados hasta volverse un lugar central en la trama.

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“Tenemos un cartón que ponemos al final de la serie, reconociendo que esto es algo que está sucediendo, que no podemos ignorar que esos abusos sucedieron”, agregó.

Sin embargo, los propios integrantes reprochan que no fueron “consultados sobre las historias” que aparecerán y que aunque “se presenta como una historia friccionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron”… “detrás de los personajes que el público verá hay personas reales”.

Pero la producción de ‘Timbiriche’ se cura en salud y al tiempo señalan que “tomamos toda esa información y nos inspiramos para escribir una ficción, no olvidemos que lo que estamos presentando es una ficción, es nuestra interpretación de lo que pasó”.

La respuesta de Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha es contundente:

“Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado.
“A quienes nos han acompañado durante tantos años, gracias por comprender esta diferencia.
“La serie que está por estrenarse no es la historia de ‘Timbiriche’ contada por nosotros.
“Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, indican.
Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

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El elenco está conformado por Sol Wainer como ‘Mariana’, Sebastián Poza como ‘Benny’, Michelle Pellicer como ‘Paulina’, Luis de la Rosa como ‘Erik’, Jesusa Ochoa como ‘Alix’, Iker Sánchez como ‘Diego’ y Macarena García como ‘Sasha’.

Osvaldo Benavides interpreta a ‘Luis’, mientras que Alberto Guerra da vida a ‘Héctor Ferrel’; ambos también participan como productores ejecutivos.

“Siento que el trabajo que se hizo está bien logrado, estoy muy contento de estar en un proyecto que emana tanta luz, belleza y talento, y además haciéndole honor a una banda que es un ícono cultural de México”, declaró Benavides.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Cómo se retrata a Luis de Llano en la bioserie “Timbiriche”, de ViX?

‘Timbiriche’ tendrá ocho capítulos. Los dos primeros estarán disponibles en ViX a partir del 9 de octubre, mientras que el primer episodio se transmitirá el 8 de octubre por ‘Las Estrellas’.

Timbiriche Bioserie Sasha Sokol
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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