Hijo de Victoria y David Beckham arremete y los acusa de ser MANIPULADORES y falsos

A través de redes sociales dio a conocer las verdaderas razones de su distanciamiento con su familia.

Enero 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Brooklyn Beckham lanzó duras acusaciones en contra de sus padres.

“Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”.

En verdadero shock permanece el mundo del entretenimiento internacional luego de los dichos de Brooklyn, el hijo de Victoria y David Beckham. El joven tacha de falsa, manipuladora y mentirosa a su familia.

A través de sus redes sociales, Brooklyn se sincero y compartió que existe un distanciamiento real con sus padres debido a que han intentado manipular diversos hechos, y los llama falsos.

“He guardado silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado (...) Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, lo que me ha obligado a hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, expresó Brooklyn.

En sus publicaciones, el hijo mayor de David y Victoria hizo fuertes críticas a las dinámicas familiares, afirmando que se han dicho “incontables mentiras” sobre él, afirmando que la relación de los BECKHAM sólo es una cuestión de marketing.

Pero eso no es lo más fuerte de lo que los señala, pues Brooklyn los acusa también de querer arruinar su matrimonio; aseguró que su madre “canceló la confección del vestido de Nicola (su esposa) en el último momento” e incluso “intentó sobornarlo” con el fin de ceder los derechos de su nombre antes de contraer matrimonio.

Y que el día de su boda, Victoria lo hizo vivir un momento penoso e incómodo. “Marc Anthony me llamó al escenario, donde estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en lugar de eso, mi madre me esperaba para bailar conmigo. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, expresó.

Y concluyó indicando que lo único que busca es permanecer tranquilo y no vivir bajo manipulación mediática.

“Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación”… sólo queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”.

David Beckham
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
