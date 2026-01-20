Suscríbete
Hijo de Juan Gabriel AMENAZA a Mariana Seoane: “Iván no me quiere… iba a actuar legalmente contra mí”

La cantante aseguró que por un tema que le regalo ‘El Divo de Juárez’, Iván Aguilera le puso un alto.

Enero 20, 2026 
Ericka Rodríguez
Mariana Seaone reveló que Iván Aguilera la amenazó.

“Fue muy cortante, muy grosero conmigo y yo no tengo ninguna necesidad de nada”.

Mariana Seoane no tuvo reparos en comunicar que hay una mala relación con el hijo de su amigo Juan Gabriel, Iván, y que incluso la amenazó. La actriz afirma que el hijo mayor de ‘El Divo de Juárez’ ha sido muy grosero con ella.

En un encuentro con los medios de comunicación, Mariana explicó que el icónico Juan Gabriel le regaló una canción que ella buscaba sacar a la luz, sin embargo al buscar a Iván para comunicárselo, el heredero del cantante la frenó y amenazó.

“Iván no me quiere… yo era amiga de su papá. Hay un tema que Alberto me dio, un inédito, y que yo mandé a hacer una versión nueva del maestro Magallanes, que ustedes saben que también formó parte de la vida de Juan Gabriel. Fue muy cortante, muy grosero conmigo y yo no tengo ninguna necesidad de nada”, externó Seoane.

LEE TAMBIÉN: José Manuel Figueroa ha soñado que muere en un ACCIDENTE AÉREO… ¡como Yeison Jiménez!

‘La Niña Buena’ dijo que a pesar de que la canción no incluye la voz de Juan Gabriel, Iván le prohibió hacer cualquier movimiento con la melodía.

“Soy una persona que no dice mentiras ni doy mala información. Yo recibí un mail de Iván Aguilera directamente diciéndome que yo no tenía ninguna autoridad para sacar ese tema aunque no venía la voz de Alberto ahí”.

“Aunque hice otro arreglo nuevo con el maestro Magallanes, que si yo sacaba esa canción sin su autorización y obviamente ese mail era pidiéndole autorización, ¿verdad? Entonces que si yo hacía algo con eso iba a actuar legalmente contra mí”, comunicó Mariana.

Y señaló también que pese a que le hizo cambios a la canción, Iván le manifestó su inconformidad.

Visiblemente desconcentrada, la cantante expresó “ya se murió mi amigo”.

TE RECOMENDAMOS: Famosa conductora que había superado el cáncer, pierde un ojo en TRÁGICO accidente con pirotecnia

Sobre la serie “Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero”, de la que fue excluida, asegura que “faltó mucha gente que sí fue muy cercana”, y que además, que no cree que el legado de ‘El Divo de Juárez’ se esté cuidando correctamente.

Finalmente, dijo que hubo mucha Inteligencia Artificial, pues la usaron en la voz de Alberto, quien ya no estaba aquí.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
