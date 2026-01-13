Julio Iglesias fue acusado por exempleadas y ahora resurgen videos de cuando ‘robaba besos’ en TV

En las décadas cuando Julio Iglesias triunfaba en los escenarios mundiales, las conductas de violencia sexual contra las mujeres no eran tomadas con la seriedad con ameritan, y algunas acciones incluso se confundían con galantería.

Frases como ‘le robó un beso’ eran replicadas hasta en los medios de comunicación, aunque se trataba de un acto sin el consentimiento de una persona. Tal fue el caso de varias reporteras que en el pasado tuvieron contacto boca a boca con Julio Iglesias.

Estas imágenes resurgen en redes sociales, luego de que dos mujeres que trabajaron para él, lo señalan por haberlas acosado y agredido sexualmente en 2021, esto según una investigación conjunta publicada por eldiario.es, de España, y Univisión Noticias, en Estados Unidos.

El reportaje, elaborado durante varios meses, recoge testimonios detallados de las víctimas, además de documentos que confirman la relación laborar con el intérprete español. La investigación detalla que los hechos habrían ocurrido en distintas propiedades de Iglesias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Una de las afectadas se desempeñaba como empleada del hogar, mientras que la otra trabajaba como fisioterapeuta personal del artista. Ambas narraron episodios de violencia sexual, abuso de poder y humillaciones en el entorno laboral.

Autoridades españolas exigen que se investiguen las acusaciones contra Julio Iglesias

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, solicitó que se realice una investigación de las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias, reveladas por elDiario.es y Univisión. “Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final”, dijo en sus redes sociales.

En redes sociales, usuarios recuerdan cómo Julio Iglesias obligó a la leyenda argentina de la televisión, Susana Giménez, a besarla.

“Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón. Imaginaos lo que hacía con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud, como hoy destapa ElDiario y Univisión”, escribió Fonsi Loaiza.

Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón. Imaginaos lo que hacía con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud, como hoy destapa ElDiario y Univisión. pic.twitter.com/iSiLm6kg2P — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 13, 2026

En YouTube están los videos que muestran las acciones del cantante.

Julio Iglesias visitó a Susana Gimenez en la Navidad de 1996, durante el programa “Hola Susana”. Ahí también la besó.

En 1997, Julio Iglesias hizo lo mismo en la televisión chilena

Mientras cantaba en el programa “Viva el Lunes” con Natalia Cuevas, Julio Iglesias también la tomó del rostro para obligarla a besarlo.

Hay otro momento que resurgió, cuando Julio Iglesias sorprendió a una periodista de la cadena PAT al darle un beso en la boca ante las cámaras.