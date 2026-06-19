Litzy y Poncho Cadena tuvieron que esconder su amor durante 4 meses

Litzy y Poncho Cadena se conocieron en MasterChef.

Ella era una concursante-cocinera mientras que él era uno de los jueces a cargo de decidir quién era eliminado.

Hoy, son una pareja enamorada que estuvo a punto de casarse pero decidió posponer la boda.

Litzy, al hacer memoria de aquella etapa en que eran juez y cocinera, no puede sino sonreír y aceptar que este amor es una locura.

Recuerda, por ejemplo, con claridad, que Poncho era especialmente dura con ella cuando le tocaba enjuiciar sus platillos pero que con el paso de los programas, su sazón lo convenció de que era una buena cocinera.

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¿Por qué no se han casado Pocho Cadena y Litzy?

Cuando terminó MasterChef, comenzaron a tener citas y finalmente se hicieron novios y se comprometieron. La boda se planeó para octubre de 2025 pero cuando llegó la fecha, la pospusieron.

Se especuló que tendrían problemas de pareja pero la verdad es que simplemente a Litzy le surgió un proyecto de trabajo que no pudo rechazar. De común acuerdo decidieron casarse luego.

“Vivimos juntos y estamos de maravilla”, dijo Poncho.

El tiempo le dio la razón: siguen siendo una pareja de enamorados.

El amor secreto de Litzy y Poncho Cadena

Pero para llegar a este punto fue necesario que mantuvieron su amor en secreto durante cuatro meses.

Resulta que MasterChef era un programa grabado, por lo que cuando salió al aire, ellos ya eran novios pero público los veía en televisión como chef y cocinera.

“Yo quise que lo tuviéramos en secreto. Yo trabajaba en la telenovela Cautiva y entonces nuestro único día libre era el domingo. Nos encerrábamos para ver el programa y era muy divertido vernos en MasterChef”.

