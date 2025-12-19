Suscríbete
Lis Vega destapa que está “solterísima” tras su salida de ‘La Granja VIP’: “No hubo interés”

La cubana sostenía una relación con Ryan Hoffman, pero llegó a su fin por la aparente falta de proyectos a futuro.

Diciembre 19, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Lis-Vega-truene.jpg

La bailarina cubana destapó que su pareja no tuvo interés en hacer planes a futuro con ella.

YouTube/Instagram

“Lo que nunca empezó, no puede terminar”.

A pocos días de que termine ‘La Granja VIP’, la producción invitó a los exgranjeros para ingresar de nueva cuenta al reality y poder convivir con los finalistas.

‘La Bea’, Teo, Alfredo Adame, Kim Shantal, ‘El Patrón’ y Eleazar Gómez, son quienes pelean por ganar el reality que ofrece 2 millones de pesos al famoso que supere y gane la simpatía total del publico.

Pero en medio de su última cena todos juntos, quien sorprendió al anunciar que está soltera fue la cubana Lis Vega. La noticia generó diversas reacciones, sobre todo de sorpresa e incredulidad, pues semanas antes de que saliera de ‘La Granja VIP’, la vedette recibió la visita del youtuber Ryan Hoffman, su entonces pareja.

‘Rayito’, como se le conoce en el mundo digital, le entregó una muñeca ‘Barbie’ personalizada a Lis, luego de escuchar sus recuerdos de infancia llena de carencias.

Sin embargo, en medio de la cena Vega les contó a todos su compañeros que “estoy soltera porque yo con ‘Rayito’ nunca tuve una relación. Lo que nunca empezó, no puede terminar”.

La también actriz dijo que se considera soltera desde hace un año, tras su divorcio, y que lo que vivió con el creador de contenido fue una etapa de compañía basada en la exclusividad y responsabilidad afectiva, pero sin etiquetas de noviazgo.

Pese a que la pareja enfrentó críticas por la diferencia de edad, pues Lis tiene 48 años y Hoffman 37, la distancia entre ellos ocurrió por la dinámica de la relación.

De hecho, en una charla con Kim Shantal, la bailarina le confesó que el motivo principal del truene fue la falta de interés para construir con él en el futuro.

“Lo que pasó es que no hay interés… Aunque yo ame mucho a la persona… Nadie me va a dar el valor que me tengo que dar”, expresó la cubana.

Ante la ruptura también se quedaron en el aire los viajes que querían realizar en 2026 a China o la India.

¿Qué decía Lis Vega antes de la ruptura?

Hace unas semanas, todavía la actriz no tenía planes de terminar con Ryan, pues declaraba que “no es novio, tampoco es mi amigo; somos pareja. Los términos son responsabilidad afectiva y transparencia. Estamos para sumarnos, para hacer cosas juntos y tenemos muchas cosas que hacer. Estoy súper bien”, decía en el programa’ Todo para la mujer’.

Por su parte, Hoffman indicaba que “sí estoy saliendo con ella. No somos novios, no somos esposos, no lo vamos a ser nunca, no vamos a tener ningún título porque yo no creo en los títulos, los títulos no sirven de nada. Un título lo único que hace es obligarte moralmente a tener que cumplir con ciertas reglas y patrones que no son realmente lo que quieres.

“Yo quiero a una persona que me trate bien porque me quiere tratar bien, que decida estar conmigo y me acompañe porque quiere y siente felicidad de compartir conmigo… yo lo que quiero es me quieran como soy y decidan estar conmigo. Si el día de mañana deciden que ya no, pues ya no. Prefiero que la persona decida no estar conmigo”, concluyó.

