Lis Vega fue eliminada de ‘La Granja VIP’ tras despotricar: “Es un juego asquerosísimo, tienes que ser ojet3'

Se terminó la semana 7 de La Granja VIP y Lis Vega fue la eliminada.

El escándalo rodea al reality show, en medio de estrategias y conflictos entre los granjeros. El público puede disfrutar de lo que ocurre, pero algunos granjeros detestan lo que han vivido y así lo confesó Lis Vega.

Al salir, lo calificó como una “experiencia maravillosa”. Sin embargo, minutos antes había calificado el juego como algo “asquerosísimo”.

Previo a su eliminación, la cubana despotricó contra el programa junto a Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori; incluso lamentaron que no fuera como el Big Brother VIP en el que participaron hace 20 años en Televisa.

“Nada que ver, y si yo digo que no me está gustando el juego, también es válido, ¿no? O sea, Adal (Ramones) se me pone al pedo, a mí me están diciendo que me exprese, y me expreso, y siento que se me trata super mal. Yo no tengo por qué estar permitiendo esa falta de respeto”.

Estas fueron las fuertes declaraciones de LIS VEGA antes de abandonar #LaGranjaVIP



"Adal se me pone al pedo ... siento yo que se me trata súper mal"



Y ahora todos preguntan: ¿La sacaron por esto? Porque en TODAS las encuestas quien menos votos tenía era Fabiola…

“Basta de estar diciendo que ‘es un juego’. Es un juego asquerosísimo... No importa lo buen ser humano que seas aquí, tienes que ser ojete, culero, hijo de pu... traicionero, estratégico. Yo no entré a esta chingadera a esto, no me vengan con m4m4das”.

“Es horrible”, anotó Fabiola Campomanes.

Lis Vega incluso advirtió que, si era salvada de la eliminación, iba a volver a hacer lo que ella quisiera, “no me interesa hacer estrategia con nadie, no me voy a enganchar”.

"¿De qué me sirve a mí esto? Ni todo el dinero del mundo paga esto”, dijo muy molesta.