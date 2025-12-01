Suscríbete
Famosos

Lis Vega fue eliminada de ‘La Granja VIP’ tras despotricar: “Es un juego asquerosísimo, tienes que ser ojet3'

La cubana no se guardó nada, y finalmente, salió de la competencia.

Diciembre 01, 2025 • 
MrPepe Rivero
lis-vega--.jpg

Lis Vega

Instagram

Se terminó la semana 7 de La Granja VIP y Lis Vega fue la eliminada.

El escándalo rodea al reality show, en medio de estrategias y conflictos entre los granjeros. El público puede disfrutar de lo que ocurre, pero algunos granjeros detestan lo que han vivido y así lo confesó Lis Vega.

Al salir, lo calificó como una “experiencia maravillosa”. Sin embargo, minutos antes había calificado el juego como algo “asquerosísimo”.

Previo a su eliminación, la cubana despotricó contra el programa junto a Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori; incluso lamentaron que no fuera como el Big Brother VIP en el que participaron hace 20 años en Televisa.

“Nada que ver, y si yo digo que no me está gustando el juego, también es válido, ¿no? O sea, Adal (Ramones) se me pone al pedo, a mí me están diciendo que me exprese, y me expreso, y siento que se me trata super mal. Yo no tengo por qué estar permitiendo esa falta de respeto”.

“Basta de estar diciendo que ‘es un juego’. Es un juego asquerosísimo... No importa lo buen ser humano que seas aquí, tienes que ser ojete, culero, hijo de pu... traicionero, estratégico. Yo no entré a esta chingadera a esto, no me vengan con m4m4das”.

“Es horrible”, anotó Fabiola Campomanes.

Más de La Granja VIP
sandra-itzel-granja--.jpg
Famosos
Sandra Itzel arremete contra los críticos de “La Granja VIP": “Eso no se hace”
Noviembre 03, 2025
 · 
Nayib Canaán
lagranja-filtran-lista.jpg
Famosos
Filtran supuesta lista con finalistas de “La Granja VIP": ¿Cuándo salen Sergio Mayer Mori y Lola Cortés?
Noviembre 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
Noviembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
alberto del río el patron.jpg
Famosos
La esposa de el Patrón habla de las acusaciones contra su marido por violencia machista
Noviembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores

Lis Vega incluso advirtió que, si era salvada de la eliminación, iba a volver a hacer lo que ella quisiera, “no me interesa hacer estrategia con nadie, no me voy a enganchar”.

"¿De qué me sirve a mí esto? Ni todo el dinero del mundo paga esto”, dijo muy molesta.

Lis Vega
 La Granja VIP
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
capibaraquien es lamascara.jpg
Famosos
Capi Bara revela su identidad en "¿Quién es la Máscara?"; es amigo de Juanpa Zurita pero ni así lo adivinó
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
miss jamaica gabrielle henry.jpg
Famosos
Miss Jamaica cumple 10 días en terapia intensiva: “No puede salir de Tailandia”
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
samurái.jpg
Famosos
Eliminan a Samurái de "¿Quién es la Máscara?"; es un comediante que engañó a todos los investigadores
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente nodsal.jpg
Famosos
A Nodal lo tienen “enterrado” en un panteón: Mhoni Vidente revela quién le hace brujería
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
jean gabriel.jpg
Famosos
Hijo menor de Juan Gabriel vuelve a Ciudad Juárez y anuncia que se lanza como cantante
Jean Gabriel estuvo en el concierto que convocó a 50 mil personas en Ciudad Juárez para cantar y bailar con la proyección del concierto de Bellas Artes
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
dua lipa.jpg
Famosos
¿A dónde fue Dua Lipa para bailar salsa y cuánto cuesta la entrada?
La cantante británica ya está en México y visitó un lugar que surgió como bar de ficheras y hoy es un club de moda
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
maria-julia-lafuente---.jpg
Famosos
Llegó el día del adiós: Así se despidió María Julia Lafuente de su noticiero en Multimedios
Rostro inconfundible del canal, así se despidió tras casi 50 años de trabajo.
Noviembre 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
apostarias-por-mi-.jpg
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Alejandra Espinoza y Alan Tacher conducirán los shows diarios en Univision y UNIMÁS. ViX será la plataforma para vivir la experiencia completa
Noviembre 30, 2025
 · 
Grisel Vaca