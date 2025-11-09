¿Kim Shantal y Fabiola Campomanes se besaron? Así comenzaron a coquetearse

“Y eso que no me has visto en acción”, le dice Kim Shantal a Fabiola Campomanes mientras chupa la cuchara con la que se está comiendo un helado delicioso.

La escena sucedió en La Granja VIP, reality show en el que ambas participan y se han vuelto cómplices pues están en contra de Eleazar Gómez, a quien consideran mentiroso e hipócrita.

Esa complicidad se convirtió en coquetería la madrugada de este 8 de noviembre en el que el trabajo en la granja no es tan pesado.

Shantal estaba sentada en la mesa mientras que Fabiola estaba de pie, frente a ella y jugueteando con una botella de agua.

De pronto le dice Fabiola que su pierna como que le estorba para acercarse.

Kim le responde con una sonrisa socarrona: “esa no es mi pierna”.

Así se acercaron Fabiola Campomanes y Kim Shantal

Campomanes entendió la insinuación y a partir de ahí comenzaron a coquetear.

"¿No te quieres sentar ahí”, le dijo Shantal. ¿En tu pierna?, preguntó Fabiola. “No, en la otra pierna”.

La escena sucedió como parte de la fiesta del viernes en La Granja VIP y enfrente de algunos otros integrantes. El momento culminante sucede cuando la actriz le ofrece la mitad de su trago (un vaso tequilero) pero la influencer le dice que no, no quiere... a menos que se lo pase directamente de su boca.

Fabiola pone cara de asombro primero pero enseguida reacciona y se da cuenta de que es momento de tomar una decisión importante. Y lo hace: se echa el alcohol del vaso tequilero en su boca, lo mantiene ahí y luego hace un movimiento inmediato para llegar a la boca de Shantal.

Kim Shantal cedió a la tentación de Campomanes Instagram La Granja VIP

El trago-beso es celebrado por toda la Granja mientras que las mujeres se sonríen.

