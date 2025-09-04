Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ y su hija Quetzali: lo suyo es hacer reír a la gente, pero han enfrentado hate

Liliana Arriaga “La Chupitos” y su hija Quetzali Valencia comparten cómo ha sido trabajar juntas a propósito del estreno de la obra Golpe doméstico (este 4 de septiembre en el Teatro Tepeyac) y a lo que se ha enfrentado la joven de 22 años por ser la hija de una comediante exitosa, como las críticas y que la llamen nepo baby.

Además, La Chupitos revela a qué se dedican sus otros dos hijos y cómo está su situación en Estados Unidos en tiempos de Donald Trump.

Madre e hija nos compartieron muy a su estilo cómo es su relación y nos revelaron que, aunque lo suyo es hacer reír a la gente, también han enfrentado el hate en redes sociales y en la vida.

Ambas estuvieron como invitadas a TVyNovelas El Pódcast y aunque Liliana estaba en personaje no pudo evitar salirse de él para presumir todos los logros de su niña, quien ya tiene 22 años, además nos revelaron que no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues Quetzali ha tenido que lidiar con el hate, de esto y más nos platicaron.

Quetzali, ¿cómo surgen esas ganas de estar en el escenario y en la comedia también?

Desde chiquita estuve expuesta a todo lo del medio por mi mamá y me subía a contar chistes disfrazada de ella, pero hubo un tiempo donde me dejó de llamar la atención; después empecé a ver a mi mamá en el escenario y dije: “Estaría bonito subirme algún día”, y la primera vez fue para abrirle un show, tenía 20 años; ahorita tengo 22.

Te recordamos como la Minichupitos...

Chupitos: Sí, ella tenía cinco años, me llevaba a mis hijos a los teatros y debutó en Estados Unidos, me acuerdo que se peleaban por el micrófono ella y su hermano, y sí se vestía de mí antes, pero ahora se pone como yo, aprendió los vicios (risas).

¿Y de qué manera te has preparado, Quetzali?

Ahorita estoy en la escuela de actuación de Gerardo Quiroz, también llegué a ir a la de Luis Felipe Tovar, ambas muy buenas, pero para el stand up no fui a cursos, llegué a tomar uno con el amigo de mi mamá, Oswaldo Salinas, él me empezó a guiar, y de ahí empecé a escribir mis propias rutinas.

Y en el plano personal, ¿cómo le fue a Quetzali en la adolescencia?

Chupitos: Yo era su terapista, le dije: “Para qué pagas psicólogos, yo te ayudo” (risas). La verdad no fue rebelde, pero sí era necia, le decía: “A tal hora”, y no llegaba, como que se mandaba sola y se empezó a ir con unos amiguitos que le decíamos: “Con esos niños no”, y ya saben, entre más nos dicen no, más lo haces, pero fue una etapa y ella misma aprendió.

Chupitos, te casaste muy jovencita, ¿qué consejos le das a Quetzali al respecto?

Exacto, me casé joven, a los 19, y a los 20 ya tenía a Miguel, y le digo que se fije bien porque luego pensamos que es el bueno y no es el bueno. Me aventé de mamá soltera un buen rato-te, hasta que conocí a otro que más o menos, y me enjaretó otros dos (risas). Entonces que se fije y mucho ojo, que no cometa errores o no agarre patrones que uno ha agarrado.

Quetzali, ¿qué le has aprendido a tu mamá?

Que sea yo misma, que va a haber gente a la que le voy a caer bien y gente a la que no, pero que no me deje, que las críticas no me afecten y que, haga lo que haga, sea por mí y mi felicidad.

¿Qué es con lo que más has lidiado por tener una mamá como la que tienes?

Comentarios como de ser la hija de...

¿Y eso te choca?

No, no me choca. Yo me siento muy orgullosa de que mi mamá sea Liliana Arriaga “La Chupitos”. La gente a lo mejor no lo hace con esa intención de buena onda, pero yo sí lo tomo como padre. Qué orgullo tener una mamá tan fregona, igual tengo muchas críticas de nepo baby, eso es lo que más recibo, luego sí he querido contestar los comentarios, pero después digo: “Es una persona que me está viendo y se está tomando el tiempo de escribirme”, entonces bueno, está bien.

Chupitos: Yo le he dicho que en este medio debes de tener temple y como una cebollita, miles de capas para que esto no te tumbe, y más con las redes que somos muy crueles, hacemos mucho daño. Si tú no tienes esa fuerza, o te retiras de este medio o te retiras de las redes.

Claro, tú con tantos años en el medio ya sabes...

Yo le trato de dar esas herramientas para que sea fuerte, porque es difícil esto, pero no nada más nuestra carrera, todo el mundo es muy difícil y por eso tenemos que hacer hijos fuertes, con mentalidad muy fuerte para que no los tumben tan rápido.

Quetzali, ¿nunca llegaste a sufrir bullying en la escuela por ser hija de La Chupitos?

Yo estudié en Estados Unidos, en Los Ángeles, y sí viví eso, me preguntaban de qué trabajaba mi mamá, les decía que era comediante y ya veían que era La Chupitos y me molestaban, y hubo un tiempo en que ya no me gustaba decirlo, pero después dije: “Yo no tengo por qué avergonzarme, es un trabajo”.

Qué fuerte, además en Estados Unidos vemos tremendos casos de bullying...

Chupitos: Bueno, le hacían bullying tan sólo por su nombre, a ella y a mi hijo Tizoc, con Miguel no había problema, pero de hecho también sufrió bullying, de que le decían: “Ay tu mamá es una borracha mugrosa”, mi hijo igual sufría mucho, pero yo le decía: “No les hagas caso, tú sabes que es un personaje”, y mi hijo bien lindo les contestaba: “Mi mamá sale en la tele y la de ustedes no”.

¿Nunca fuiste a la escuela a hablar con los maestros?

No, yo más bien hablaba con mis hijos para hacerlos fuertes, decirles: “Este es un trabajo y se respeta mi trabajo, porque de ahí comemos, de ahí sacamos para su escuela”.

Quetzali, ¿te gustaría hacer carrera en Estados Unidos?, ya que tienes todo para hacerlo...

Sí me gustaría. Por el momento tengo que estar aquí, ya que los proyectos que estoy haciendo actualmente son aquí, pero, de hecho, he trabajado con mi mamá ya en el stand up allá, pero en español, y para hacerlo en inglés estoy en pláticas.

Y ustedes dos muy en la comedia, pero y Miguel y Tizoc júnior, ¿a qué se dedican?

Chupitos: Tizoquito está como el papá, del lado de la producción, está como más de ese lado de redes, atrás de nosotros, y detrás de su hermana ayudándola, y Miguel está en Estados Unidos, trabaja en una agencia de carros, y pues él nada más nos admira, cuando viene a vernos nos acompaña a trabajar, es como nuestro guarura, porque aparte es un chamaco que creció muchísimo.

¿Qué viene para ustedes después de Golpe doméstico?

Chupitos: Pues con la obra nos seguimos, si Dios quiere, hasta octubre, y luego ya empezamos con la pastorela, no sé si Quetzali vaya, pero yo estaré con El Indio Brayan, Pierre Angelo... y sigo con mi show de standupera y les tengo muchas sorpresas porque voy a grabar serie con Jaitocivh, y está padre porque también ella está ahí, pero mientras vayan a vernos a Golpe doméstico en el Teatro Tepeyac.

