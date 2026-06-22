¿Laura Flores ya perdonó a Sergio Fachelli? Anuncian show a 37 años de su matrimonio “nada agradable”

Su historia de amor comenzó cuando grabaron juntos el video de su dueto “Lo que me tiene aquí”.

La historia de ese videoclip era sencilla: Laura Flores aparece en una mansión, camina hacia la sala en donde Sergio Fachelli esta sentado frente a un piano y luce devastado, triste, deprimido.

En cuando Laura Flores le toca el hombro, el semblante de Sergio cambia y ambos comienzan a cantar (con Fachelli haciendo la segunda voz):

Lo que me tiene aquí, junto a ti

No son tus besos

Que me descubren

Tus íntimos secretos

Ambos cantan mientras pasean por la mansión y derraman miel en cada mirada.

¿Cómo fue el matrimonio de Laura Flores y Sergio Fachelli?

Al año siguiente se casaron con una fiesta a todo lujo: Laura Flores incluso quiso que su vestido de novia fuera un diseño único y artesanal.

Con ayuda del diseñador Marko Aldana, trabajó durante año y medio en convertir en vestido la idea que tenía en la cabeza. Al final, se dio cuenta de que había gastado un millón y medio de pesos.

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Lamentablemente el matrimonio no fue feliz. Laura Flores ha hablado abiertamente de lo complicada que fue su relación con Sergio, calificándola de “un error”.

“Yo estaba muy nerviosa, muy todo… yo creo que me dejé llevar por el asombro, el productor, el cantante, el compositor, o sea me vi más fan que otra cosa”.

Laura se ha negado a nombrar los conflictos que la llevaron al punto crítico de tomar la decisión de separarse pero en el podcast “Perversiones de un café” reveló: “No la pasé bien, no fue nada recomendable”.

Tres años después se separaron. Y desde entonces sus vidas tomaron caminos distintos... hasta que ahora 37 años después, han anunciado una reconciliación... por lo menos profesional.

¿Cuándo y dónde cantarán juntos Laura Flores y Sergio Fachelli?

El 18 de septiembre, como parte de la gira de Laura Flores, se ha anunciado en California un concierto conjunto.

“Donde hubo historia, nace un nuevo capítulo”, se lee en la publicidad del evento.

El concierto está anunciado en perfil oficial de Laura Flores y se realizará en el Farallon Even Center, un lugar de mediano formato al que le caben hasta mil personas bajo la modalidad de concierto, aunque también se puede adaptar para show-bar y banquete.

El anuncio de este concierto de reconciliación ha levantado una enorme expectativa entre los fans de Laura Flores.