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¿Laura Flores ya perdonó a Sergio Fachelli? Anuncian show a 37 años de su matrimonio “nada agradable”

La pareja se casó en 1986 y se divorció en 1989

Junio 21, 2026 • 
Alejandro Flores
laura flores sergio facehlli.jpg

Laura Flores y Sergio Fachelli en 1985 y 2026

Captura Youtube / Instagram

Su historia de amor comenzó cuando grabaron juntos el video de su dueto “Lo que me tiene aquí”.

La historia de ese videoclip era sencilla: Laura Flores aparece en una mansión, camina hacia la sala en donde Sergio Fachelli esta sentado frente a un piano y luce devastado, triste, deprimido.
En cuando Laura Flores le toca el hombro, el semblante de Sergio cambia y ambos comienzan a cantar (con Fachelli haciendo la segunda voz):
Lo que me tiene aquí, junto a ti
No son tus besos
Que me descubren
Tus íntimos secretos

Ambos cantan mientras pasean por la mansión y derraman miel en cada mirada.

¿Cómo fue el matrimonio de Laura Flores y Sergio Fachelli?

Al año siguiente se casaron con una fiesta a todo lujo: Laura Flores incluso quiso que su vestido de novia fuera un diseño único y artesanal.
Con ayuda del diseñador Marko Aldana, trabajó durante año y medio en convertir en vestido la idea que tenía en la cabeza. Al final, se dio cuenta de que había gastado un millón y medio de pesos.
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Lamentablemente el matrimonio no fue feliz. Laura Flores ha hablado abiertamente de lo complicada que fue su relación con Sergio, calificándola de “un error”.

“Yo estaba muy nerviosa, muy todo… yo creo que me dejé llevar por el asombro, el productor, el cantante, el compositor, o sea me vi más fan que otra cosa”.

Laura se ha negado a nombrar los conflictos que la llevaron al punto crítico de tomar la decisión de separarse pero en el podcast “Perversiones de un café” reveló: “No la pasé bien, no fue nada recomendable”.

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Alejandro Flores

Tres años después se separaron. Y desde entonces sus vidas tomaron caminos distintos... hasta que ahora 37 años después, han anunciado una reconciliación... por lo menos profesional.

¿Cuándo y dónde cantarán juntos Laura Flores y Sergio Fachelli?

El 18 de septiembre, como parte de la gira de Laura Flores, se ha anunciado en California un concierto conjunto.

“Donde hubo historia, nace un nuevo capítulo”, se lee en la publicidad del evento.

El concierto está anunciado en perfil oficial de Laura Flores y se realizará en el Farallon Even Center, un lugar de mediano formato al que le caben hasta mil personas bajo la modalidad de concierto, aunque también se puede adaptar para show-bar y banquete.

El anuncio de este concierto de reconciliación ha levantado una enorme expectativa entre los fans de Laura Flores.

“Excelente. Ver esto me removió tantas memorias de mi juventud”, “este reencuentro musical será épico. Quiero ir”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

laura flores
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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