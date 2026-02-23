Manuel Landeta, otro famoso que es sometido a una CIRUGÍA de emergencia; su hijo Imanol cuenta cómo está

“A ver si le arreglan otras cosas, de una vez, y nos lo dejan mejor”.

En las últimas horas se ha generado preocupación por el estado de salud del actor Manuel Landeta, esto luego de que se dio a conocer que enfrenta un delicado momento de salud.

La noticia fue confirmada por su hijo Imanol, quien indicó que el también presentador tuvo que ser sometido a un procedimiento quirúrgico.

Imanol dijo que la decisión de llevar a su padre al hospital fue tomada de un momento a otro, debido a que la afectación no podía esperar más tiempo. “Fue algo que tenía que resolver ahorita, no podía esperar más”, compartió el hijo del histrión.

Landeta papá fue llevado de inmediato al quirófano tras su ingreso a la clínica.

“Alguna lesión de antaño, pero se resuelve ahora con cirugía, a ver si le arreglan otras cosas, de una vez, y nos lo dejan mejor”, dijo Imanol.

“Él hace mucho ejercicio en su actividad diaria atendiendo su casa. Se lastimó la rodilla y el hombro, ahora creo que lo van a operar del hombro”, compartió el también actor.

El hijo mayor de Manuel explicó que la operación obedece a un problema físico que el intérprete de telenovelas ha enfrentado en los últimos meses aunque no había requerido atención definitiva hasta este momento.detalló que el procedimiento se realizó conforme a lo que los especialistas consideraron necesario para mejorar su condición de salud.Con respecto al alcance de la operación, el hijo de Manuel aclaró que se trata de una lesión en el hombro que le había causado molestias debido a las actividades físicas que hace en su vida diaria.Finalmente, Imanol dijo que la intervención está enfocada en atender esa lesión específica, aunque también servirá para revisar y corregir otros detalles que los médicos consideren necesarios durante el procedimiento.