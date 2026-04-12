Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Alberto del Río ‘El Patrón’ pagó 1 mdp y recuperó su libertad tras agredir a su esposa; ¿le otorgó el perdón?

El luchador es un hombre libre nuevamente, tras episodio de viol3ncia contra su esposa.

Abril 11, 2026 • 
TVyNovelas
patron-libre.jpg

Alberto del Río El Patrón

X

Alberto del Río “El Patrón”recuperó su libertad en San Luis Potosí luego de varios días detenido por un episodio de violencia contra su esposa.

Este fin de semana, luego de dar la cara ante las autoridades, y de acuerdo con los primeros reportes, alcanzó un acuerdo legal con su pareja Paola Rivas, quien lo había denunciado por agredirla.

Te puede interesar:
Tito-Miky-Molotov.jpg
Famosos
‘Tito’ de Molotov desmiente nueva cirugía reconstructiva tras ADICCIONES; aclara qué hace y dónde está
Abril 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Patricio-Cabezut.jpg
Famosos
Patricio ’N’ seguirá VINCULADO A PROCESO por el presunto abus0 a sus hijas; Fiscalía ratifica medida
Abril 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
linet puente el patron.jpg
Famosos
Acusan a Linet Puente de defender al Patrón pero ella rebate y le da una dura sugerencia a sus haters
Abril 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
josemanuel-imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa llama “cruel y ruin” a Imelda por acusarlo de abuso contra Julián: “Es irreparable”
Abril 08, 2026
 · 
TVyNovelas
Rafael-Inclan.jpg
Famosos
El día en el que Rafael Inclán fue víctima de SECU3STRO VIRTUAL: “Los escuchaba golpeándolos a todos”
Abril 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Medios locales informaron que este sábado 11 de abril, Alberto del Río ‘El Patron’ pagó un millón de pesos como parte del arreglo, después de que la víctima le otorgara el perdón.

De esta forma, El Patrón se salvó de ser condenado a una pena que va de 1 a 7 años de prisión.

Sin embargo, Alberto del Río deberá asistir a terapias de rehabilitación para agresores, no tener contacto con su pareja y pagar la reparación del daño que dicte el juez..

Alberto ‘El Patrón’ ya había sido denunciado hace años por violencia de género contra su entonces novia, la también luchadora Paige.

Hace unas semanas, Alberto participó en el evento Ring Royale contra el influencer Chuy Almada, pero abandonó la pelea y desató una trifulca que evidenció poco profesionalismo.

Alberto del Río El Patrón
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Amor-en-custodia.jpg
Famosos
Actor de ‘Amor en custodia’ ahora vende caldo de huesos y destapa que NO LO CONTRATAN por falta de seguidores
Abril 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
dagna mata nodal cazzu.jpg
Famosos
¿Quién es la modelo que provocó polémica por su parecido con Cazzu y Ángela Aguilar en el video de Nodal?
Abril 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
jorge dalessio departamento (2).jpg
Famosos
Jorge D’Alessio muestra el interior del departamento donde despeja la mente en medio de su separación
Abril 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
anelica rivera.jpg
Famosos
¿Por qué la Gaviota usaba pantalones en “Destilando amor”? Angélica Rivera lo confesó en TVyNovelas
Abril 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
artemis 2.jpg
Viral
Así fue el regreso de los astronautas de Artemis II tras 10 días en el espacio
La NASA detalló la llegada de los cuatro astronautas a través de videos y fotos en ss redes sociales
Abril 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
pedro infante y angelica maria (1).jpg
Famosos
Reviven a Pedro Infante a 69 años de su muerte para sonreír con Angélica María y promover el Mundial
El cantante y la actriz se conocieron en la película “Los Gavilanes”, donde actuaron juntos
Abril 10, 2026
martha-julia-novio-.jpg
Famosos
Martha Julia permitió que el amor volviera a sorprenderla y su novio la trata como una reina; ¿habrá boda?
Tras superar una compleja lesión física, Martha Julia abre su corazón y comparte cómo el amor volvió a sorprenderla en el momento justo.
Abril 10, 2026
 · 
Nayib Canaán
gabyspanic.jpeg
Famosos
Gaby Spanic reaparece con impactante transformación, tan joven como en “La Usurpadora”
La actriz descubrió que su rostro estaba afectado por un padecimiento que podría causarle daño permanente
Abril 10, 2026
 · 
Alejandro Flores