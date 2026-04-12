Alberto del Río ‘El Patrón’ pagó 1 mdp y recuperó su libertad tras agredir a su esposa; ¿le otorgó el perdón?

Alberto del Río “El Patrón”recuperó su libertad en San Luis Potosí luego de varios días detenido por un episodio de violencia contra su esposa.

Este fin de semana, luego de dar la cara ante las autoridades, y de acuerdo con los primeros reportes, alcanzó un acuerdo legal con su pareja Paola Rivas, quien lo había denunciado por agredirla.

Medios locales informaron que este sábado 11 de abril, Alberto del Río ‘El Patron’ pagó un millón de pesos como parte del arreglo, después de que la víctima le otorgara el perdón.

De esta forma, El Patrón se salvó de ser condenado a una pena que va de 1 a 7 años de prisión.

Sin embargo, Alberto del Río deberá asistir a terapias de rehabilitación para agresores, no tener contacto con su pareja y pagar la reparación del daño que dicte el juez..

Alberto ‘El Patrón’ ya había sido denunciado hace años por violencia de género contra su entonces novia, la también luchadora Paige.

Hace unas semanas, Alberto participó en el evento Ring Royale contra el influencer Chuy Almada, pero abandonó la pelea y desató una trifulca que evidenció poco profesionalismo.