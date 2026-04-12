Las peleas por el nombre de La banda el Limón y por qué tuvieron que agregarle “La original”

La banda el Limón ha travesado, como muchas agrupaciones de regional mexicano, por etapas en las el nombre se ha convertido en motivo de disputa.

En su caso el resultado es la existencia de dos bandas, de las cuales ninguna usa ya el nombre primigenio, que era simplemente “La banda el Limón”.

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Este 12 de abril se presentará en “Juego de voces: Hermanos y rivales”, La original Banda el Limón, lo cual tiene muy entusiasmados a los participantes del programa.

Pero también es motivo para recordar por qué tuvo que agregar la palabra “original” y por qué existe esa otra banda llamada “La arrolladora Banda el Limón”.

El derrame cerebral que provocó la separación de dos bandas

El punto crítico de esta historia es la enfermedad de Salvador Lizárraga, quien padeció un derrame cerebral en 1996, cuando ya llevaba 20 años al frente de la agrupación, que en ese momento de llamaba La arrolladora Banda el Limón, en honor al poblado en el que surgió, muy cerca de Mazatlán.

Ese derrame cerebral generó caos entre los integrantes ya que René Camacho, el clarinetista, tomó el mando que dejó vacante Salvador.

Uno de esos problemas surgió cuando algunos de los integrantes reclamaron que René ganaba más que ellos en cada presentación.

El pleito termina cuando Salvador Lizárraga se recupera del derrame cerebral, regresa a la agrupación y decide fundar una nueva bajo el nombre de “La original Banda Limón”. René Camacho, quien ha estado en la banda desde sus inicios, hizo lo mismo pero con el título “La arrolladora banda Limón de René Camacho”.

Hoy las bandas coexisten y tienen sus éxitos y su público.