Diego Klein: de filósofo a amante joven en “Con esa misma mirada”

Diego Klein todavía no salía de la primaria cuando ya hablaba sobre el Súper Hombre y del Hombre Nuevo, dos conceptos filosóficos que incluso hoy marcan el pensamiento de las sociedades en muchos países.

El actor está ahora en un punto álgido de su carrera pues ha mostrado la suficiente habilidad para hacer comedia de enredos en una serie como “Amor de oficina” pero también para alcanzar registros dramáticos con personajes como Pablo Casas en “Con esa misma mirada”.

Precisamente esta última se estrena hoy 31 de marzo en las estrellas. Se trata del regreso de Angélica Rivera a la pantalla de Televisa en televisión abierta luego de casi dos décadas de retiro.

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“Con esa misma mirada” se transmitió primero en la plataforma de ViX pero su éxito la lleva ahora a transmitirse por las estrellas en le horario estelar de las 9:30 de la noche.

La relación de “Con esa misma mirada” y la infancia filosófica de Diego Klein

Para Klein, se trata de un personaje que conecta con esa infancia y adolescencia marcada por el interés intelectual ya que Pablo Casas es un periodista de investigación que está a cargo de descubrir un caso de corrupción.

Klein ha explicado que su interés por la filosofía (llegó a estudiar la licenciatura en la universidad) viene del ambiente familiar, ya que sus padres eran artistas e intelectuales.

De modo para él era bastante normal que a los 10 años ya hubiera visto películas de Wim Wenders, ese cineasta alemán que maneja conceptos tan complejos como la vacuidad del ser en la vida cotidiana.

La primera parte de su carrera, de hecho, la hizo en el teatro independiente, al mismo tiempo que buscaba una oportunidad en televisión.

Klein entiende ahora que ese esfuerzo se consolida con “Con esa misma mirada”, que cuando se estrenó en ViX se convirtió en la serie más vista de la plataforma y que se espera suceda lo mismo con el rating en televisión abierta.