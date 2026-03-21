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Raquel Bigorra visibiliza la menopausia, sus síntomas y batallas: “Me cayó con todo”

La conductora habla sobre los estragos físicos y emocionales de esta etapa, y cómo ha aprendido a abrazarse a sí misma.

Marzo 21, 2026 • 
Grisel Vaca
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Raquel Bigorra

Lejos de los reflectores y las alfombras rojas, Raquel Bigorra ha estado librando una batalla silenciosa, pero profundamente transformadora. En entrevista exclusiva con TVyNovelas, la actriz y conductora abre su corazón para hablar sobre el difícil proceso que ha vivido con la menopausia, un tema que, hasta hace poco, era un tabú en la industria del entretenimiento.

“El año pasado me cayó la menopausia con todo”, confiesa Bigorra, recordando la confusión y el miedo que sintió al inicio. “El susto que me llevé fue tan grande porque yo no sabía qué era, pensé que se trataba de una enfermedad, que estaba mal porque, literal, estaba en el piso”.

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La cubana, conocida por su energía en televisión, admite que los síntomas la golpearon con fuerza. “Tuve todos y todos juntos: muchos bochornos, pero lo más difícil para mí fue el estado de ánimo y la subida de peso. Se me empezó a notar una barriguita que no tenía, ni después de ser mamá, y no se me quitaba con nada, es hormonal”.

A pesar de someterse a un tratamiento hormonal, el proceso de aceptación no fue fácil. “Me costó levantarme. Es un estado difícil”, reconoce. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando decidió buscar apoyo en comunidades digitales.

“En el último trimestre del año me empecé a meter en redes sociales, a grupos de mujeres que están pasando por lo mismo. Hice amistad y ahora me voy con las de un grupo a bailar, con las de otro a entrenar... He estado cambiando mi círculo, apapachándome”.

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Raquel Bigorra

Getty Images

“CUANDO LLEGA LA MENOPAUSIA SE TE EMPIEZA CAER EL CABELLO, TE SALE PANZA Y TE SIENTES LA MÁS FEA DEL SALÓN”

Para una figura pública, la presión por mantenerse joven y delgada es una constante. Raquel Bigorra reflexiona sobre cómo esto agravó su percepción del cambio: “Todo el tiempo andamos corriendo por el trabajo, los hijos... y además la presión por tener éxito, por mantenerte delgada, joven... Cuando llega la menopausia se te empieza a caer el cabello, te sale panza y te sientes la más fea del salón”.

Esta revelación la llevó a un ejercicio profundo de autoaceptación. “En este tiempo me ha caído el veinte de muchas cosas y empecé a abrazar a la Raquel con menopausia. No me ha quedado de otra más que aceptarme en esta etapa y tratarme, porque eso es muy importante”.

Lejos de esconder lo que estaba pasando, Raquel decidió visibilizar el tema en casa, aunque al principio generó dudas. “Mi marido me decía: ‘¿A poco vas a hablar de eso?’, y yo le decía que sí, que era lo que me estaba pasando. Es parte de la vida, hay que ocuparse”. Con el tiempo, su esposo y su hija se convirtieron en su principal soporte. “Los dos me han echado muchas porras”.

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Raquel Bigorra

Televisa

Hoy, con una nueva perspectiva, Bigorra asegura sentirse renovada. Ha creado una red de apoyo con otras colegas del medio que atraviesan lo mismo y ha adoptado rutinas que la hacen sentir bien.

“Yo me siento joven. Me paro supertemprano, hago ejercicio, me arreglo para ir a entrenar, me gusta. Sentirme bonita me ayuda a estar con mejor ánimo”.

Finalmente, la conductora ve su experiencia como un legado para su hija. “Creo que es un ejemplo para ella, para que vea cómo he enfrentado yo este proceso y que cuando ella lo viva, sepa cómo enfrentarlo también”, concluyó.

¿QUÉ ES LA MENOPAUSIA?

La menopausia es la interrupción definitiva de la menstruación, confirmada tras 12 meses consecutivos sin periodo, ocurriendo generalmente entre los 45 y 55 años debido al descenso de estrógenos. Provoca síntomas como sofocos, insomnio, cambios de humor y sequedad vaginal.

Raquel Bigorra menopausia
Grisel Vaca
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