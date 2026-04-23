La impactante transformación de Mariana Levy en la última telenovela antes de su muerte

“Pero ¿qué te hiciste?”, pregunta Humberto a Josefina al verla salir de su recámara.

Humberto es interpretado por Ernesto Laguardia y Josefina es Mariana Levy. ¿La telenovela? “Amor real”

“Nada, solo me arreglé”, responde ella.

Este personaje llamado Josefina de Icaza fue el último de la actriz, quien trágicamente murió el 29 de abril de 2005 durante un asalto en la Ciudad de México.

A punto de que se cumplan 21 años de su muerte, recordamos la transformación de su personaje a lo largo de la trama de este melodrama protagonizado por Adela Noriega y Fernando Colunga.

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Josefina de Icaza, el último personaje de Mariana Levy en telenovelas

Mariana Levy ya había sido protagonista juvenil y estelar desde una década antes, cuando “La pícara soñadora” se convirtió al mismo tiempo en su primer éxito masivo y el sello distintivo de sus personajes: tiernos pero valientes.

Para “Amor real”, sin embargo, Josefina de Icaza representaba otro tipo de retos. Era un personaje de soporte con una historia paralela a la de los protagonistas pero fundamental para el desarrollo de la trama.

Josefina comienza como una mujer insegura por su físico y a la cual todo mundo señala por sus defectos. Se casa obligada con Humberto Peñalver, quien la maltrata desde el día de su boda.

Lleva desde entonces una vida sin intimidad ni cariño. Pero en su alma crece el deseo de superar emocionalmente sus miedos y enfrentarse a quienes la juzgan solamente por su físico.

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Es así que decide “arreglarse” y cambiar totalmente su apariencia, provocando la sorpresa de su marido.

“Amor real” y Josefina de Icaza representaban para Mariana Levy un salto en su carrera, que lamentablemente ya no pudo seguir por su muerte.

