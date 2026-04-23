Alex Fernández rechaza la ayuda de su papá en reto de “Juego de Voces": “Yo no le voy a decir nada”

La visita de varios amigos y colegas para apoyar a varios de los cantantes que participan en el programa “Juego de Voces: Hermanos y rivales” ha emocionado a los televidentes.

Por eso mismo, algunos fans notaron que durante el enfrentamiento de los hermanos Fernández en el que aparecieron de invitados varios familiares, faltó su papá Alejandro, el heredero de la dinastía fundada por don Vicente Fernández.

En programas anteriores de “Juego de Voces” ha sucedido, por ejemplo, que durante el enfrentamiento de las hermanas Lascurain, apareció no solamente la familia en pleno, sino también Fernanda, la tercer integrante de Pandora junto con ellas.

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¿Dónde está Alejandro Fernández y por qué no ha estado en Juego de Voces?

Cuando se le preguntó a Alex la razón por la que su papá no estuvo en el duelo con su hermana Camila, contestó que, de hecho, él pensaba que sí iba a estar.

“Yo creí que iba a venir con Camila... porque (los invitados) son sorpresas para nosotros. Pero no vino. La verdad no sé dónde ande, creo que está de gira”, dijo Alex.

Esta respuesta se suma a otro incidente dentro de “Juego de Voces” que hace pensar que padre e hijo no tiene por ahora mucha comunicación.

Hace una semana, como parte del contenido digital exclusivo para las redes sociales del programa, se le propuso a Alex Fernández un reto viral: llegar a los 10 “me gusta” en un video para que él ejecutara un baile peculiar.

Alex, que se rehúsa a mostrar sus “dotes” de bailarín, rechazó la propuesta. Ante la insistencia, el cantante cambió los términos y condiciones: “Que sean 100 mil likes y bailo”.

Tras una negociación, el reto quedó en 50 mil likes... pero además, un comentario de su papá Alejandro Fernández en ese mismo video.

Alex aceptó pero advirtió: “Yo no le voy a decir a mi papá que comente”.

Cuando se publicó el reto, Alex escribió para reafirmar su postura de no involucrarse en la petición a su papá:

“Lo siento pero por obvias razones, no voy a aceptar la colaboración al post”.

Aunque lo dijo en broma (evidentemente aceptó la colaboración), lo cierto es que a dos semanas de haber sido lanzado el reto, el Potrillo no lo ha comentado.