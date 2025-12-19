Quién ganó en la gran FINAL de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

En el último semestre del 2025, el programa Hoy volvió a sorprender con una exitosa temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde el jurado estuvo conformado por Andrea Legarreta, Roberto Mitzuko, Latin Lover, Ema Pulido, y el juez de oro (los días viernes), Albertano Santacruz (Ariel Miramontes).

Antes del estreno de esta temporada, el luto llegó a la producción, con el asesinato del cantante Fede Dorcaz. Él salía de un ensayo previo a su debut, pero en Periférico Sur, fue alcanzado por las balas de delincuentes y perdió la vida.

En el estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy rindieron tributo a Fede Dorcaz y le dedicaron la temporada. Fue entonces que comenzó la competencia y, esta vez, todos dieron lo mejor de sí mismos. El talento y disciplina se conjuntaron en la pista y el resultado fue una final muy reñida.

Funeral de Fede Dorcaz Nayib Canaán

¿Quiénes son los finalistas?

Una de las concursantes más temidas de esta temporada era Karenka, pues ya había brillado en otras competencias de baile; sin embargo, ella no llegó a la final junto a Manuel Riguezza.

Para la final, las parejas y la producción prepararon un gran opening navideño

Los finalistas fueron:

Briggitte Bozzo y Aarón Mercury

Michelle González y Julio Vallado

Jade Fraser y Chevo

Pía y Marcos Montero

Jessica Díaz y Aldo Guerra

Kunno y Rosa Caiafar