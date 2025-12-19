Quién ganó en la gran FINAL de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

En el último semestre del 2025, el programa Hoy volvió a sorprender con una exitosa temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde el jurado estuvo conformado por Andrea Legarreta, Roberto Mitzuko, Latin Lover, Ema Pulido, y el juez de oro (los días viernes), Albertano Santacruz (Ariel Miramontes).
Antes del estreno de esta temporada, el luto llegó a la producción, con el asesinato del cantante Fede Dorcaz. Él salía de un ensayo previo a su debut, pero en Periférico Sur, fue alcanzado por las balas de delincuentes y perdió la vida.
En el estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy rindieron tributo a Fede Dorcaz y le dedicaron la temporada. Fue entonces que comenzó la competencia y, esta vez, todos dieron lo mejor de sí mismos. El talento y disciplina se conjuntaron en la pista y el resultado fue una final muy reñida.
¿Quiénes son los finalistas?
Una de las concursantes más temidas de esta temporada era Karenka, pues ya había brillado en otras competencias de baile; sin embargo, ella no llegó a la final junto a Manuel Riguezza.
Para la final, las parejas y la producción prepararon un gran opening navideño
Los finalistas fueron:
Briggitte Bozzo y Aarón Mercury
Michelle González y Julio Vallado
Jade Fraser y Chevo
Pía y Marcos Montero
Jessica Díaz y Aldo Guerra
Kunno y Rosa Caiafar