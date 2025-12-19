Suscríbete
Quién ganó en la gran FINAL de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

El programa Hoy se vistió de gala para dar cierre a su reality de baile.

Diciembre 19, 2025 • 
MrPepe Rivero
final-estrellas-.jpg

Las estrellas bailan en Hoy

José Luis Ramos, Octavio Lazcano

En el último semestre del 2025, el programa Hoy volvió a sorprender con una exitosa temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde el jurado estuvo conformado por Andrea Legarreta, Roberto Mitzuko, Latin Lover, Ema Pulido, y el juez de oro (los días viernes), Albertano Santacruz (Ariel Miramontes).

Antes del estreno de esta temporada, el luto llegó a la producción, con el asesinato del cantante Fede Dorcaz. Él salía de un ensayo previo a su debut, pero en Periférico Sur, fue alcanzado por las balas de delincuentes y perdió la vida.

En el estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy rindieron tributo a Fede Dorcaz y le dedicaron la temporada. Fue entonces que comenzó la competencia y, esta vez, todos dieron lo mejor de sí mismos. El talento y disciplina se conjuntaron en la pista y el resultado fue una final muy reñida.

fede-dorcaz-funeral-0.jpg

Funeral de Fede Dorcaz

Nayib Canaán

¿Quiénes son los finalistas?

Una de las concursantes más temidas de esta temporada era Karenka, pues ya había brillado en otras competencias de baile; sin embargo, ella no llegó a la final junto a Manuel Riguezza.

Para la final, las parejas y la producción prepararon un gran opening navideño

Los finalistas fueron:

Briggitte Bozzo y Aarón Mercury
Michelle González y Julio Vallado
Jade Fraser y Chevo
Pía y Marcos Montero
Jessica Díaz y Aldo Guerra
Kunno y Rosa Caiafar

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
