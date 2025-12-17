Suscríbete
Famosos

Dorismar reaparece con el ROSTRO DESFIGURADO y muestra entre lágrimas los daños de una mala cirugía

La modelo viajó a Colombia para someterse a un procedimiento reconstructivo, luego de que nada salió como esperaba.

Diciembre 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
La modelo argentina fue víctima de una mala praxis.

“Mañana voy a estar mucho mejor”.

Hace varios años, Dorismar deslumbraba en las pasarelas con su imponente belleza. La argentina se desempeñaba como actriz, modelo y presentadora de televisión. También como playmate. Era la favorita de las portadas de revistas sexies y destacó por su partipación en ‘Desmagruga2’, junto a Israel Jaitovich.

Sin embargo, recientemente tomó sus redes sociales para dar a conocer que se sometió a una rinoplastia con la que buscaba corregir un detalle mínimo en su nariz, pero nada salió como esperaba.

Fue en 2023 cuando la modelo se sometió al procedimiento que prometía ser simple, pero todo se complicó y para enmendar el error, el médico implicado le colocó un implante artificial de relleno.

FOTOS: ¡Dorismar regresa como la querías ver!

El doctor responsable de la cirugía habría decidido quitarle cartílago de la oreja para rellenar la nariz, demás del injerto de un implante de relleno, el cual fue rechazado por la conductora.

Asimismo, Dorismar habría aceptado una nueva cirugía que buscaba reconstruir y recuperar la estructura original de su nariz, pero esta provocó que su tabique quedara completamente desfigurado y la cicatriz expuesta, causándole problemas para respirar.

“Aquí les estoy dando seguimiento de mi operación; para los que no saben, después de haber atravesado una mala praxis viajé y me encuentro hoy en Colombia, Bogotá, me vine a operar”, dijo la argentina en un video.

@univision

#RaúldeMolina y @liliestefan le mandan su apoyo a #Dorismar💖 @elgordoylaflaca, de lunes a viernes 4P/3C por Univision #Famosos #Cirugías #Clippeo #ElGordoyLaFlaca

♬ sonido original - Univision - Univision

Dorismar se muestra optimista y dice que ya ve mejoría tras su nuevo procedimiento estético.

“Estoy teniendo muy buenos resultados, algo vi por ahí ya y me encuentro muy feliz. Les voy a seguir contando y, como me ven, estoy en rehabilitación, primeros días; mañana voy a estar mucho mejor”, indicó.

¿Quién le realizó la rinoplastia a Dorismar?

Aunque la presentadora no abundó sobre el nombre del médico que le realizó la cirugía, hay señalamientos que apuntan al doctor José Achar, con quien la argentina mantenía una relación de colaboración, pues era imagen de su clínica.

Cabe recordar que Achar ha sido acusado de mala praxis por diversas figuras del medio artístico como ‘La Bebeshita’ y el fallecido Daniel Urquiza, conocido como ‘El Rey de las Extensiones’.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
