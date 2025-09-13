Famosos
Kenia Gascón
Actriz de telenovelas mexicanas en la década de los 90
Famosos
Kenia Gascón está de luto: muere su madre, la mujer que la defendió de un abusador
Tara Parra, también actriz, tenía 93 años. “Todo se complicó desde su cumpleaños”, contó Gascón
September 13, 2025
·
Alejandro Flores