Él es Santiago, hijo de Jorge Salinas con Fátima Boggio: Es modelo ¿pero apostará por la actuación?

Durante la función de prensa de “Matilda: El Musical”, llegaron muchos famosos, incluido Jorge Salinas. El actor llegó acompañado por un apuesto joven que resultó ser uno de sus hijos.

Se trata de Santiago, uno de los gemelos que el actor tuvo con Fátima Boggio. Después de dos años sin verlo, el joven viajó desde Perú para pasar tiempo con su padre.

“Extrañaba a mi papá, la última vez que lo vi fue hace 2 años”, dijo a la prensa el joven de 21 años.

“Aunque ya es un hombre, me gusta que ahora lo conozcan ustedes”, dijo Jorge Salinas emocionado de estar con su hijo.

Santiago estudió marketing y publicidad en Lima, pero dijo ser deportista, apasionado del deporte de contacto. También dijo que se dedica al modelaje, y sobre seguir los pasos de su padre en la actuación, no lo descartó.

“No lo descarto, pero estoy en el modelaje. Extraño mi país, vivir acá sería un golazo”, dijo sobre venir a México para iniciar una carrera como actor.

Jorge Salinas y su hijo Santiago Octavio Lazcano

En cuanto a algún consejo que le haya dado su papá, compartió: “Que nunca desista, que estudie bastante, y que siempre sea humilde”.

También reveló que la esposa de Jorge Salinas, Elizabeth Álvares, “es una mujer extraordinaria, así como me trata a mí, trata a mis hermanos”.

La galanura del joven despertó los comentarios en redes sociales. Incluso el programa Hoy le dedicó un video con un audio que regularmente se utiliza cuando alguien encuentra en la calle a un hombre muy guapo.