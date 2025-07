Julissa reaparece y revela por qué decidió dejar de trabajar

Las versiones de que la salud de Julissa estaba muy deteriorada tomaron fuerza cuando su exesposo Benny Ibarra aseguró que había perdido movilidad y que él se había mudado con ella para atenderla y llevarla al médico. A dos meses de esa declaración, Julissa reaparece públicamente con buenas noticias.

Glamorosa como siempre le ha gustado y con unos lentes amarillos muy llamativos, la legendaria cantante y actriz de teatro, cine y televisión llegó al nuevo teatro Libanés para ver la función de estreno de Celina del Villar en la obra “Los Monólogos de la Vagina”.

Cuando se le preguntó por algún proyecto de acutación o producción, Julissa respondió que ya no le interesa trabajar pues ha decidido llevar su vida de otra manera.

“Proyectos ya no hago, ya nada más veo la tele, veo las películas que van a ser premiadas ¡y escucho los podcast! Me gustan mucho”, explicó la actriz de películas emblemáticas del cine mexicano como “Amor Libre”.

Julissa también se refirió a las declaraciones de Benny Ibarra en el sentido de que se había ido a San Miguel de Allende precisamente por su delicado estado de salud. Ella explicó que en realidad fueron solamente unas semanas para descansar pero que hace su vida normal.

Ahora lo que más le emociona es ver crecer “a los niños” (tiene dos nietos, hijos de Benny Ibarra jr.) así como echarle porras a integrantes d esu familia cuando los ve en televisión.

“Veo siempre a Alejandro, que le está yendo muy bien en su telenovela de Monteverde... y viendo a Benny también”

¿Qué dijo Julissa sobre el caso de su hermano Luis de Llano?

Al preguntarle sobre la sentencia que la Suprema Corte de Justicia dictaminó en contra de su hermano Luis de Llano (acusado por Sasha de abuso), Julissa se limitó a lamentar el hecho.

“De eso no puedo hablar, de eso no hablamos”, insistió varias veces la actriz.

Al final solamente aceptó que como familia resultó un proceso doloroso pero reiteró que no daría una opinión.