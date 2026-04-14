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Alexa Parra confiesa que cometió UN ERROR EN LA DENUNCIA contra su padre: “he traído cargando muchísimo la culpa”

La hija menor de Héctor expuso que hizo algo que la atormenta hasta la fecha.

Abril 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Alexa Hoffman rompió el silencio y admite que cometió un error.

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“Yo ya estaba desesperada”.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Alexa Parra, contestó cómo se siente con la noticia del amparo que interpuso su padre, esto para revertir la sentencia de más de 12 años de cárcel que se le fincó por el delito de corrupción en su contra. El actor alego que existieron inconsistencias legales en su proceso.

Alexa dijo que “el amparo es una cosa que mi papá tiene, pero es en contra de las autoridades no es en contra de mí. El mío ya se hizo, mi parte ya fue, él ya tiene una sentencia, ya es culpable, no es supuesto abuso o no supuesto abuso, es, las autoridades ya lo dijeron”, sentenció la joven.

Y añadió: “yo lo dije, es mi historia, yo lo viví, es cierto. Si tuviera una ventaja (mi padre) sería por eso no porque sea inocente”.

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Aunque habla del caso con cierta molestia e indiferencia, la hija de Ginny Hoffman se sinceró y admitió que la decisión de dar a conocer su caso en una revista es algo que la atormenta hasta la fecha.

“Es algo que he traído cargando muchísimo la culpa, pero justamente es algo que traté en terapia porque decía ‘es que por qué lo hice así… yo ya estaba desesperada de que él salía en todos los medios diciendo ‘que salga y diga que le hice’, retándome, que mi desesperación fue de necesito decir lo que viví, exponerlo”, indicó la joven.

Aunque subrayó que ha expuesto en terapia el caso tras pensar que se equivocó, afirma que fue una medida desesperada.

Al tiempo, los reporteros le cuestionaron a Parra Hoffman si está lista para perdonar a su padre, a lo que respondió contundentes con un “no lo sé”.

También reprochó que su hermana Daniela utiliza la polémica para sacar provecho. “Ustedes lo han visto, yo no tengo nada que decir al respecto, se ve”, sentenció.

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Finalmente y con respecto a su hermana, también le cuestionaron si la perdonaría, a lo que agregó: “Ahorita no tengo eso en mente. Tengo muchas más cosas, el rehacer mi vida, hacer mis proyectos”, concluyó.

Héctor Parra Alexa Parra Daniela Parra Ginny Hoffman
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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