Reaparece Julissa en silla de ruedas junto a su hijo Benny Ibarra; enciende las alarmas por su salud

“Yo la quiero mucho. Es una persona extraordinaria. Tiene un corazón maravilloso”.

El pasado mes de mayo se dio a conocer que la legendaria actriz Julissa, de 81 años, atravesaba por un momento difícil en torno a su salud e incluso era reportada como delicada.

Diversos medios de comunicación daban cuenta de que la protagonista de ‘La fea más bella’ presentaba problemas de movilidad, por lo que estaba bajo el cuidado de su exposo Benny Ibarra y la actual pareja sentimental de él.

El músico y director de escena, con quien Julissa procreó a sus hijos Benny, Alejandro, Andrea y Verónica, confirmó que su exesposa tenía problemas de movilidad y que aunque a veces le costaba trabajo caminar estaba muy lúcida. Añadió que “es un gusto poder estar por si algo se le ofrece”.

Sin embargo, a unos meses de que se hiciera público el complicado panorama que enfrenta Julissa, a través de redes sociales se filtró una fotografía de la actriz de teatro y televisión, de un encuentro que tuvo con su hijo Benny, exintegrante de ‘Timbiriche’.

En la imagen, se puede ver a Benny y a su madre, en silla de ruedas y observando a con nostalgia y amor a su retoño, en lo que sería detrás de camerinos.

Hasta el momento se desconoce si la foto es reciente, sin embargo, los seguidores de la actriz aseguraron que vale la pena compartirla por lo emotiva que resulta.

¿Qué les pasó a Julissa?

Julissa de Llano Macedo ha permanecido lejos de los reflectores durante los últimos tres años.

La estrella, ícono de la televisión y el teatro desde los años 60, sufrió una caída en su casa en octubre de 2022 que derivó en una cirugía de cadera. Su media hermana, Cecilia Fuentes —hija de Rita Macedo y Carlos Fuentes—, la acompañó en el hospital y durante su recuperación.

“Mi hermana está bien y contenta, se resbaló en la cocina porque andaba buscando un helado de chocolate. Le ganó el hambre, se sentó, se fue de lado... A ver si ya aprende a usar calcetines con gomita”, dijo al programa ‘Ventaneando’.

Desde entonces, la salud de Julissa ha requerido mayor atención. Su exesposo, se mudó con ella y se llevó a su actual esposa Lilia Blanco. Además, su hijo Alejandro y los nietos también viven en la propiedad.

“La casa que tenemos es enorme y la dividimos. De un lado ella, del otro nosotros y arriba mi hijo. Ahorita están remodelando la casa”, explicó en entrevista.

A pesar de su estado físico, Julissa conserva su lucidez y buen ánimo, según comenta Lilia Blanco, quien ha asumido un rol activo en su cuidado.

“Yo fui quien le compró el timbre con mucho cariño... Yo la quiero mucho. Es una persona extraordinaria. Tiene un corazón maravilloso. Es un gusto poder estar por si algo se le ofrece. Somos familia, a final de cuentas”, expresó la pareja de su exesposo.

La dinámica familiar va más allá del apoyo médico, entre los Ibarra impera un ambiente de afecto y colaboración.

“Se llama ‘amor’ de parte de todos. Mi esposo y Juli trabajaron mucho tiempo juntos. No era nada más una relación de pareja, sino también de amigos y de trabajo. Todo se dio de una manera muy natural”, expresó Lilia.

En medio de los desafíos físicos, Julissa se mantiene rodeada de amor, respeto y cuidado.