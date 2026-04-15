‘Mimí’ de ‘Flans’ de luto por el deceso de su madre, la actriz y cantante Lucha Moreno

“Buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho”.

Este miércoles 15 de abril, el mundo del entretenimiento amaneció con la noticia del deceso de la actriz y cantante Irma Gloria Ochoa Salinas, mejor conocida como Lucha Moreno. Perdió la vida a la edad de 86 años.

La noticia fue confirmada por su hija, la famosa ‘Mimí’, integrante del grupo pop ‘Flans’.

“Qué difícil…. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa … se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor.. guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro.. buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos”, escribió ‘Mimí’ en sus redes sociales.

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La imagen de la intérprete de ‘Las mil y una noches’ fue acompañada con música ranchera, misma que distinguió a Moreno en su carrera.

Pese a que no se revelaron las causas de la muerte, ‘Mimí’ enfatizó que su madre fue una “guerrera incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro”.

Cabe recordar que hace poco más de un año, la cantante enfrentó la muerte de su padre.

“Finalmente mi señor padre ya descansa en Paz… se fue suavecito… fueron años de mucho dolor pero se va a su hogar libre de todo…. Nos enseñaste mucho y aunque hubo momentos amargos y difíciles, los buenos momentos fueron muuuuy hermosos… vete tranquilo y vuela dando marometas , riéndote y pegando de gritos como te gustaba!!!! Cuídanos papá……. DEP”.

¿Quién fue Lucha Moreno?

Fue una famosa cantante de música ranchera, además de que se desempeñó como actriz. Era originaria de Guadalupe, Nuevo León.

Debutó en el cine cantando ‘La noche de mi mal’ en Asesinos, S.A. (1957). Posteriormente actuó en ‘No soy monedita de oro’ (1959), ‘El gato’ (1961), ‘Las hijas del Amapolo’ (1962), ‘Aquí está tu enamorado’ (1963), ‘Lupe Balazos’ (1964), ‘Escuela para solteras’ (1965), y ‘Los dos apóstoles’ (1966).

También participó en telenovelas como ‘Quinceañera’, ‘Amor en silencio’, ‘Amor de nadie’, ‘Acapulco cuerpo y alma’ y ‘Te sigo amando’.

En 1962 formó el dueto ‘Lucha Moreno y José Juan’ con su marido.

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Descanse en paz.