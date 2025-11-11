Suscríbete
Julio Preciado arma zafarrancho en el aeropuerto de Tijuana: grita e insulta a empleados por retraso de vuelo

Ante la demora de su vuelo, el cantante enfureció y le gritó a los empleados de la aerolínea. Incluso, golpeó el mostrador.

November 11, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Julio Preciado estaba furioso por un retraso en su vuelo.

“Tienen que llamarle a alguien que le dé soluciones, no como ustedes, ustedes no dan soluciones, ustedes son títeres”.

El cantante Julio Preciado protagonizó un zafarrancho en el aeropuerto de Tijuana, luego de que furioso exigía solucionaran el retraso de un vuelo que tenía programado con destino a Mazatlán.

A través de redes sociales se viralizó un video donde se le ve estallando con furia e insultando a los empleados de Volaris, a quienes llamó “títeres de la aerolínea”. En el clip se le ve gritando y pidiendo la presencia de alguien que pudiera resolver la situación, incluso pedía la intervención de la Guardia Nacional.

La molestia del intérprete de ‘Pena tras pena’ escaló al grado de que golpeó con furia el mostrador exigiendo una solución.

Otros pasajeros y testigos denunciaban que el vuelo programado había desaparecido del sistema.

“A quien tengan que llamarle, me vale pura madre, pero tienen que llamarle a alguien que le dé soluciones, no como ustedes, ustedes no dan soluciones, ustedes son títeres de aquí, expresaba el cantante.

En otro fragmento del video, se le escucha insistir con tono firme mientras discutía con el personal de mostrador:

“Tú elije, de una vez. A quien tengas que llamar me vale madres. Tienes que llamar a gente que me dé soluciones”.

Y ante la desesperación, incluso soltó una frase que desató reacciones divididas entre los usuarios: “Háblale a tu chingad* madre si quieres, pero háblale ya”.

Trascendió que tras un largo periodo de tensiones, el problema se solucionó y lograron reubicar a Julio Preciado, quien ingresó en silla de ruedas junto a su equipo en otro vuelo, sin embargo, fueron asignados a la parte trasera del avión, hecho que también molestó al sinaloense.

Julio Preciado
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
