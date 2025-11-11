Julio Preciado arma zafarrancho en el aeropuerto de Tijuana: grita e insulta a empleados por retraso de vuelo

“Tienen que llamarle a alguien que le dé soluciones, no como ustedes, ustedes no dan soluciones, ustedes son títeres”.

El cantante Julio Preciado protagonizó un zafarrancho en el aeropuerto de Tijuana, luego de que furioso exigía solucionaran el retraso de un vuelo que tenía programado con destino a Mazatlán.

A través de redes sociales se viralizó un video donde se le ve estallando con furia e insultando a los empleados de Volaris, a quienes llamó “títeres de la aerolínea”. En el clip se le ve gritando y pidiendo la presencia de alguien que pudiera resolver la situación, incluso pedía la intervención de la Guardia Nacional.

El cantante Julio Preciado tuvo una discusión con personal de la línea aérea Volaris en el Aeropuerto en Tijuana, al parecer no le respetaron el horario de salida con destino a Mazatlán. #Tijuana #Mazatlán #JulioPreciado #Molesto #Enojado pic.twitter.com/AAhz1MEEXz — El Editor MZT Informativo (@EditorMzt) November 10, 2025

La molestia del intérprete de ‘Pena tras pena’ escaló al grado de que golpeó con furia el mostrador exigiendo una solución.

Otros pasajeros y testigos denunciaban que el vuelo programado había desaparecido del sistema.

“A quien tengan que llamarle, me vale pura madre, pero tienen que llamarle a alguien que le dé soluciones, no como ustedes, ustedes no dan soluciones, ustedes son títeres de aquí, expresaba el cantante.

En otro fragmento del video, se le escucha insistir con tono firme mientras discutía con el personal de mostrador:

“Tú elije, de una vez. A quien tengas que llamar me vale madres. Tienes que llamar a gente que me dé soluciones”.

Y ante la desesperación, incluso soltó una frase que desató reacciones divididas entre los usuarios: “Háblale a tu chingad* madre si quieres, pero háblale ya”.

Trascendió que tras un largo periodo de tensiones, el problema se solucionó y lograron reubicar a Julio Preciado, quien ingresó en silla de ruedas junto a su equipo en otro vuelo, sin embargo, fueron asignados a la parte trasera del avión, hecho que también molestó al sinaloense.

