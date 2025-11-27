Suscríbete
Julio Preciado anuncia la fecha de su retiro: “tuve que parar mi tren de vida”

El cantante dejará los escenarios porque quiere disfrutar de su familia y que su familia disfrute de él

Noviembre 26, 2025 • 
Alejandro Flores
julio preciado (1).jpg

Julio Preciado

Instagram

Julio Preciado estuvo a punto de entrar al quirófano para una operación del corazón.

El cantante estuvo hospitalizado en septiembre de este 2025 y aunque él mismo dijo que se trataba solamente de “una leve neumonía”, ahora revela que hubo una alarmante advertencia de parte de los médicos que lo trataron.
“Me dijeron: si no te cuidas, te vamos a operar para ponerte un marcapasos”, contó el cantante en una entrevista para Ventaneando.
La salud de Julio Preciado, uno de los más icónicos vocalistas de la banda el Recodo en la década de los 90, ha preocupado a sus fans desde hace un par de años.
Actualmente, una parte de sus conciertos permanece sentado debido a las limitaciones físicas derivadas de un trombosis en su pierna izquierda y de algunas afectaciones cardíacas.

¿Cuándo se retira Julio Preciado?

Esas son razones suficientes para que Julio piense en el retiro.

“Me espantaron con lo del marca pasos; tuve que aplicarme y gracias a dios, nos hemos salvado de eso”, contó.

Sin embargo, entiendo que su vida ya no puede seguir en el mismo ritmo con giras, conciertos y presentaciones. Recuerda, por ejemplo, que esa vida lo orilla a tener mucho estrés por situaciones como la que vivió hace unos días en el aeropuerto de Tijuana por la demora de su vuelo.

“Es que a veces la gente no entiende que son cosas que derivan en demandas, si uno no llega al concierto es cosa seria”, contó Preciado.

Respecto a su retiro, explicó que ya comenzó con la planeación de ese día.

“A mediados de 2026 comienza la gira de despedida; yo creo que ya es tiempo de disfrutar de mi familia y de que mi familia me disfrute a mí”.

El retiro total de Julio Preciado será en 2027 y para esas fechas espera dedicarse por completo a gozar de sus nietos.

“Me tienen sorbido el seso. Soy el más consentidor con los nietos”.

Julio Preciado
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
