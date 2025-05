Julio César Chávez rompió el silencio sobre Yolanda Andrade y aceptó que sigue delicada: ‘Es una guerrera’

En medio de la ola de rumores y especulaciones que se desató desde hace meses sobre la enfermedad que aqueja a Yolanda Andrade y que la hizo alejarse de los foros de “Montse & Joe” para tratarse en Estados Unidos, Julio César Chávez reapareció una vez más para hablar de ella.

El campeón mundial de boxeo es amigo de Yolanda Andrade desde hace muchos años y la visita con regularidad: esto quedó comprobado a inicios de abril cuando Chávez apareció sonriente en un video al lado de “Joe” y incluso aseguró: “Para todos aquellos mala leches. Hay Yolanda para rato”; ahora, el exdeportista reapareció en una rueda de prensa y volvió a hablar de la situación actual de la conductora.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre Yolanda Andrade?

En un encuentro con medios de comunicación retomado por el programa “Sale el Sol”, Julio César Chávez se tomó un tiempo para hablar de Yolanda Andrade, actualizar la información sobre su salud y, sobre todo, resaltar su fortaleza ante las adversidades que atraviesa actualmente.

“La vez que la vi, la vi muy bien. Fue a la casa, fue la vez que ustedes ya la habían ‘matado’, la habían ‘enterrado’.Está bien gracias a Dios, luchando todavía porque está delicada, pero es una guerrera y está luchando”, declaró.

El exboxeador admitió que él siempre está al pendiente del estado de “Joe” y se comunica a menudo con ella porque, más que una amiga, es como una hermana para él, por lo que la ve como alguien más de su familia.

“Emocionalmente y tiene todo mi apoyo porque es como mi hermana”, dijo Chávez al tiempo que reiteró que Andrade siempre tendrá su ayuda incondicional.

¿Yolanda Andrade tiene esclerosis múltiple?

A mediados de marzo del 2025, el productor Enrique Gou reveló que Yolanda Andrade supuestamente tenía esclerosis múltiple , una enfermedad incurable y autoinmune que, de acuerdo con el portal web de Medline Plus, “afecta el sistema nervioso central, causando daño a la cubierta protectora de las fibras nerviosas, llamada vaina de mielina”.

“Eso es lo que le habían dicho a ella, no sé, es lo que a mí me dijo. Tengo un audio muy privado, si no mal recuerdo, ahí me dijo que le habían detectado esclerosis múltiple”, declaró Gou en aquella ocasión.

Yolanda Andrade, como era de esperarse, reaccionó de forma explosiva y, aunque no desmintió del todo el diagnóstico, sí le reclamó al productor por su falta de discreción: “Qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada”, declaró.

Hasta ahora, se desconoce con seguridad cuál es el verdadero diagnóstico de Yolanda Andrade ya que la conductora optó por llevar este tema con total discreción; sin embargo, las palabras de Enrique Gou sí hicieron bastante ruido en el mundo de la farándula.