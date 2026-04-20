“Juego de Voces": el productor da la cara ante las críticas por los empates y los reclamos de los fans

Lalo Suárez es el productor de “Juego de Voces: Hermanos y rivales” está consciente de que los triunfos de algunos duelos han sido injustos.

“Pero no podemos hacer nada, el público es así, es raro”, dijo Suárez en una entrevista para el contenido digital del programa.

Los comentarios en redes sociales se han centrado en los duelos de Ernesto D’Alessio y Camila Fernández, que se han convertido en dos de los favoritos de la audiencia.

Lalo Suárez expuso su opinión y también aclaró cómo funciona el sistema de votaciones por el cual se determina a los ganadores de los duelos.

“Todos nos sentimos inconformes pero depende de muchas cosas (determinar quién gana): ¿qué le imprime el artista a la canción? Si echó mas relajo con el público... son muchos factores. Además, aquí nadie va a ganar nada, venimos a pasarla bien y a jugar”.

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¿Por qué hay empates y cómo se vota en Juego de Voces?

“Juego de voces: hermanos y rivales” tuvo una peculiaridad en programa cinco, ya que hubo dos empates.

Por extraño que parezca, eso fue exclusivamente decisión del público y está contemplado dentro del sistema computarizado que realiza las votaciones.

Por primera vez, el productor lo explicó a detalle.

“La semana pasada tuvimos dos empates. Nosotros tenemos 320 personas en el foro que son las que votan, y en el empate de las Lascuarin había ¡un voto de diferencia! O sea, fue empate. Cuando cantaron los Fernádez hubo ocho votos de diferencia y fue empate”.

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Suárez explicó que la computadora arroja empate porque está programada para que necesariamente haya una diferencia de 20 votos para asignar un ganador.

“La computadora requiere más de 20 votos de diferencia para que haya un 51 contra 49, porque hay veces que alguien no vota o se le va el botón”

Finalmente el productor recalcó que es el público el que determina quién gana los duelos.