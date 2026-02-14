Juan Gabriel se llevó a la tumba un rencor contra Luis Miguel; Pedro Torres lo iba a revelar en sus memorias

“Acuérdate que Juan Gabriel le hizo el favor a Luis Miguel de aparecer en “La Media Vuelta”, le dijo Pedro Torres al periodista Alberto Tavira durante una de sus últimas reuniones en las que trabajaban para publicar las memorias del productor.

Torres fue elemento clave, fundamental, en la construcción de la imagen de Luis Miguel: fue el productor de cuatro de sus videos más exitosos, incluyendo “La incondicional”, en el que el cantante se convierte en una especie de piloto de élite del Ejército Mexicano.

Pero años después de ese éxito, Pedro y Luis Miguel se reunieron para trabajar en “La media vuelta”, punta de lanza para una nueva etapa del cantante: la de intérprete de música ranchera y boleros.

El video de Luis Miguel donde aparece Juan Gabriel

Torres pensó entonces en recrear el ambiente de la comedias rancheras de la época de oro del cine mexicano, esa en la que Pedro Infante y Jorge Negrete eran los ídolos.

El video incluso cuenta una breve historia de desamor, marcada por el desdén de una mujer hacia un Luis Miguel que queda tan desolado que se refugia en una cantina.

Y ahí, entre los parroquianos de ese lugar aparece Juan Gabriel en la mesa central, justo frente al escenario en el que Luismi comienza a interpretar el famoso tema de José Alfredo Jiménez.

Pedro Torres confesó, meses antes de morir, el desencuentro que siguió después de la grabación del videoclip.

De acuerdo con la narración de Tavira (autor del libro “Por debajo de la mesa”, relato sobre Luis Miguel y su relación con el poder en México), Pedro Torres le mostró videos del detrás de cámaras de “La media vuelta”, pero también de “Pero qué necesidad”, de Juan Gabriel.

La mente del productor hiló entonces un recuerdo:

“Mi compadre Juan Gabriel nunca le perdonó a Micky que éste no aceptara que cantaran juntos”.

En efecto, los ídolos de la música mexicana nunca hicieron dueto, a pesar de que efectivamente tuvieron varios encuentros amistosos a lo largo de su carrera.

