Suscríbete
Viral

Atleta infiel gana medalla en las Olimpiadas y usa el premio para pedir perdón a su novia; ella responde

Sturla Holm Lægreid fue infiel hace tres semanas y lo confesó hace una semana. Ahora se arrepiente

Febrero 13, 2026 • 
Alejandro Flores
sturla atleta infiel.jpg

El biatleta es un ganador constante de competencias internacionales

Instagram

Es muy bueno en el esquí y aún mejor en tiro con carabina. En lo que no fue bueno fue en serle fiel a la que, ahora que la ha perdido sabe, es el amor de su vida.

Se trata del biatleta noruego Sturla Holm Lægreid, quien ganó la medalla de bronce en su competencia dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno esta semana, pero que decidió que la mejor forma de aprovechar que todo el mundo tendría los ojos en él (o por lo menos toda Noruega, donde este deporte es muy popular) era revelar su infidelidad.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y amable de mi vida; y hace tres mese cometí un error y la engañé”, dijo Sturla Holm Lægreid apenas minutos después de que se supo el resultado de su competencia.

Todavía en la pista y con la adrenalina de haber ganado el tercer lugar, el atleta dijo en una entrevista para un medio noruego:

“Se lo confesé hace una semana y ha sido la peor semana de mi vida. Probablemente hay mucha gente que me mira ahora de otra forma pero yo solo puedo verla a ella”, dijo en un tono francamente emocional.

El gesto del deportista dividió opiniones entre los defensores del amor romántico decimonónico y los progresistas que pugnan por las relaciones sin dependencia.
Los primeros aseguran que el deportista abrió su corazón; los segundos que actuó de manera inmadura y solamente demostró su nula capacidad para manejar sus emociones.

También puedes leer
piton reticulada
Estados Unidos
Reportaron a una mujer como desaparecida, pero la encontraron dentro de una pitón: el caso VIRAL
Junio 10, 2024
 · 
Alexis Ceja
video viral la academia casting audiciones
Viral
Hizo el casting para ‘La Academia’, se formó por horas y solo la dejaron cantar 34 segundos: VIDEO
Junio 07, 2024
 · 
Alexis Ceja

Entre estos últimos está Sofía Niño de Rivera, quien publicó un video ironizando la situación.

La respuesta de la novia engañada

El atleta, incluso ya horas después, en la conferencia de prensa oficial, insistió en su gesto romántico.

“Fue una decisión que tomé; cada uno toma decisiones a lo largo de la vida y así se construye la vida”.

“Hoy decidí contarle al mundo lo que hice; tal vez tenga la oportunidad de que ella vea lo que significa para mí... o tal vez no, pero no quiero pensar que no lo intenté todo para recuperarla”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Perseguían a Martha Figueroa mientras INVESTIGABA si Juan Gabriel estaba vivo... ¡y esto la detuvo!
La respuesta de la mujer engañada ya sucedió y no fue una buena noticia para el ganador de la medalla de bronce. Se negó a dar entrevistas, dijo sentirse abrumada por la cantidad de personas que la buscan y definitivamente respondió que NO perdonará a Sturla Holm Lægreid.

Juegos Olímpicos virales
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Caso-Jeremy.jpg
Viral
Caso Jeremy: adolescente APUÑALADO en secundaria de Tláhuac tiene daño en hígado y pulmones
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jocabed-Betanzos.jpg
Viral
Exregidora entró al quirófano para arreglarse la nariz y terminó con un DERRAME CEREBRAL masivo
Febrero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sturla-Holm-Laegreid.jpg
Viral
Atleta confiesa llorando que fue INFIEL tras ganar una medalla olímpica y le pide perdón a su novia en vivo
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cuidadora-maltrato.jpg
Viral
Cuidadora en jardín infantil ATACA a niña con discapacidad con un zapato y se burla
Febrero 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Claudia-Lizaldi-Pedro-Moctezuma.jpg
Famosos
Pedro Moctezuma, novio de Claudia Lizaldi, termina en un chat para buscar pareja “POR ERROR”
La conductora explicó que su pareja fue agregado a un grupo de solteros, sin embargo, asegura que abandonó el chat de inmediato.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Apio-La-Josa.jpg
Famosos
‘El Apio’ y ‘La Josa’ reviven cuando eran NOVIOS y cómo ella se dio cuenta que él era gay: “éramos lesbianas”
En una nueva entrega de su podcast ‘Pipiris Nights’, el cantante le preguntó abiertamente a su excompañera de ‘Kabah’ cómo se dio cuenta de sus preferencias.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Consuelo-Duval.jpg
Famosos
Consuelo Duval se culpa de sus FRACASOS amorosos: “Fui muy tóxica, rayé en la celotipia”
La comediante admitió que sus comportamientos la llevaron a cometer muchos errores.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Daniela-Luján-suicidio.jpg
Famosos
Daniela Luján revela que tenía depresión funcional y pensó en el SUICIDIO; ¿qué era lo que sentía?
La actriz les contó a sus amigas en vivo que estaba en una crisis personal.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez