Atleta infiel gana medalla en las Olimpiadas y usa el premio para pedir perdón a su novia; ella responde

Es muy bueno en el esquí y aún mejor en tiro con carabina. En lo que no fue bueno fue en serle fiel a la que, ahora que la ha perdido sabe, es el amor de su vida.

Se trata del biatleta noruego Sturla Holm Lægreid, quien ganó la medalla de bronce en su competencia dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno esta semana, pero que decidió que la mejor forma de aprovechar que todo el mundo tendría los ojos en él (o por lo menos toda Noruega, donde este deporte es muy popular) era revelar su infidelidad.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y amable de mi vida; y hace tres mese cometí un error y la engañé”, dijo Sturla Holm Lægreid apenas minutos después de que se supo el resultado de su competencia.

Todavía en la pista y con la adrenalina de haber ganado el tercer lugar, el atleta dijo en una entrevista para un medio noruego:

“Se lo confesé hace una semana y ha sido la peor semana de mi vida. Probablemente hay mucha gente que me mira ahora de otra forma pero yo solo puedo verla a ella”, dijo en un tono francamente emocional.

El gesto del deportista dividió opiniones entre los defensores del amor romántico decimonónico y los progresistas que pugnan por las relaciones sin dependencia.

Los primeros aseguran que el deportista abrió su corazón; los segundos que actuó de manera inmadura y solamente demostró su nula capacidad para manejar sus emociones.

Entre estos últimos está Sofía Niño de Rivera, quien publicó un video ironizando la situación.

La respuesta de la novia engañada

El atleta, incluso ya horas después, en la conferencia de prensa oficial, insistió en su gesto romántico.

“Fue una decisión que tomé; cada uno toma decisiones a lo largo de la vida y así se construye la vida”.

“Hoy decidí contarle al mundo lo que hice; tal vez tenga la oportunidad de que ella vea lo que significa para mí... o tal vez no, pero no quiero pensar que no lo intenté todo para recuperarla”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Perseguían a Martha Figueroa mientras INVESTIGABA si Juan Gabriel estaba vivo... ¡y esto la detuvo!

La respuesta de la mujer engañada ya sucedió y no fue una buena noticia para el ganador de la medalla de bronce. Se negó a dar entrevistas, dijo sentirse abrumada por la cantidad de personas que la buscan y definitivamente respondió que NO perdonará a Sturla Holm Lægreid.

