Mr. Doctor revela que fue víctima de fraude: “Ni siquiera mi pareja sabía cuánto dinero me robaron”

El influencer y caza charlatanes asegura que tiene pruebas del fraude

Febrero 13, 2026 
Alejandro Flores
mr doctor.jpg

Jorge Octavio Arroyo Martínez se asegura que hay más víctimas

X

“Ha estafado a decenas de personas con millones de pesos, incluyéndome a mí”, asegura Mr. Doctor en un video publicado en su cuenta de X.

Jorge Octavio Arroyo Martínez (su nombre de pila) dice que todavía no puede revelar el nombre del hombre que supuestamente lo estafó con 600 mil pesos pero que está seguro de que “va a terminar en la cárcel”.
Mr. Doctor tuvo este viernes una reunión con varias de las víctimas de este presunto defraudador y confesó que se siente afectado emocionalmente porque es evidente la ironía de la situación.

“A pesar de que soy un caza charlatanes, yo caí con un charlatán”.

¿Cómo estafaron a Mr. Doctor?

El influencer y creador de contenido asegura que el modus operandi es especialmente cuidadoso porque comienza por ganarse la confianza de las personas.

“Lo que hace esta persona es que lleva a sus victimas con sus familias, las invitan a fiestas de sus propios hijos; para al final desaparecerse y no paga o no se ven avances en los proyectos en los que se invierte”.

Lo que deja entrever Mr. Doctor es que ellos entregan el dinero con la idea de que sea invertido en algunos proyectos inmobiliarios y con la promesa de que ese dinero generará pagos constates por los intereses generados.
“Son 600 mil pesos en transacciones para hacer negocios. Pero sé que estás viendo este video y te lo advierto: No te vas a salir con la tuya, si he encarcelado a miles de personas, lo haré contigo”.

Las pruebas de Mr. Doctor

Mr. Doctor cuenta que todavía no se hace la denuncia y que, de hecho, apenas comienza a descubrir la dimensión del supuesto fraude.

“Francamente nadie sabe, ni siquiera sabían mis papás, no sabían personas muy cercanas a mí, no sabía ni siquiera mi pareja, no sabía la dimensión de todo esto”.

La confianza de que logrará justicia, se basa, asegura, en que tiene pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del hombre al que acusa.

“Tengo todas tus confesiones, vas a acabar en la cárcel y de eso me encargo yo”

Aunque asegura que no tiene miedo, al final de video hizo el comentario recomendado siempre al hacer denuncias públicas: “Hago responsable a esta persona que me robó mas de medio millón de pesos de todo lo que le pase a mi familia”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
