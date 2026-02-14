Tras un mes de luto, Mara Escalante regresa a la televisión: “Desde donde está, le da mucha alegría”

Mara Escalante, la creador de “María de todos los Ángeles”, cumplió dos promesas que la había hecho a sus seguidores hace un mes.

La actriz vivió un momento crítico a mediados de enero pasado, cuando murió su padre, el primer actor Mario Cid.

Como se informó oportunamente en TVyNovelas, Mario Cid se abrió paso en el cine al iniciar como extra en las cintas “Al compás del rock and roll” y “Locos peligrosos”; sin embargo, se consagró en la industria con apariciones en filmes como “El Águila negra en la ley de los fuertes”, “El tigre de Santa Julia”, “El diablo en persona” y “Los hijos del condenado”.

Incursionó como guionista y actor de doblaje, así como en telenovelas como ‘El carruaje’ y apariciones en programas como ‘Mujer, casos de la vida real’.

Mara Escalante tenía una relación especialmente amorosa con su padre y su muerte fue un duro golpe para ella, quien decidió guarda un mes de luto.

El regreso de Mara Escalante y Doña Lucha

Este viernes, sin embargo, volvió ya a su vida cotidiana y lo hizo, además, con una sorpresa largamente prometida a sus seguidores: el regreso de doña Lucha, uno de los dos personajes que creó para “María de Todos los Ángeles”.

“Esta es la sorpresa que les quería dar, aquí andamos en una nueva grabación”, dijo en un video en el que aparece caracterizada como esta típica madre mexicana, abnegada pero manipuladora, amorosa pero celosa.

En otro video, pero publicado en su cuenta personal, Mara Escalante rememoró a su padre.