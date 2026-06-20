Bruce Willis reaparece; así luce a 4 años de que le diagnosticaron demencia frontotemporal

“Para él todo está bien”, dijo hace cinco meses Emma Heming, esposa de Bruce Willis.

La celebración por los 50 años de Emma le han dado la razón ya que el actor participó como si fuera un invitado más.

Willis padece demencia frontotemporal, lo que ha deteriorado su salud de manera acelerada durante el último lustro.

Y en este periodo ha sido Emma la que más tiempo ha pasado a su lado.

El festejo por sus 50 años se convirtió en una feliz celebración, pues Bruce Willis apareció en varias fotos y videos que Emma publicó en Instagram.

“Hoy cumplo 50 años.Y debo decir que estoy lista para esta nueva década y todo lo que trae consigo. Mis 40 fueron intensos, pero estoy orgullosa de lo mucho que he avanzado como esposa, madre, cuidadora y defensora”

En el video más llamativo, aparece Bruce Willis con un globo de helio. El actor aspira el gas y luego canta el Happy Birthday.

En su mensaje de Instagram, Emma aprovecha para contar su trabajo como cuidadora de Bruce.

“Estoy orgullosa del trabajo que estamos realizando a través del Fondo Emma & Bruce Willis y de lo que nos depara el futuro. Juntos, estamos creando conciencia sobre la demencia frontotemporal (DFT), apoyando a los cuidadores y promoviendo la educación y la investigación”.

La reaparición de Bruce Willis

En otra foto, se puede ver a Bruce abrazado de Emma, Ambos se ven felices, posando a la cámara y con sombreritos triangulares de fiesta.

“Al comenzar este nuevo capítulo, mi deseo de cumpleaños es un futuro donde las familias que enfrentan la demencia tengan más apoyo, recursos, menos estigma y todas las razones para mantener la esperanza”, escribió Emma.

Willis fue diagnósticado con de demencia frontotemporal desde 2023. Emma Heming ha explicado que el protagonista de ‘Duro de matar’ no es consciente de su enfermedad, debido a una condición neurológica llamada anosognosia.

Como informamos en TVyNovelas, Emma expone:

“Bruce no es consciente de que tiene demencia. Nunca conectó los puntos. Para él, todo está bien”.