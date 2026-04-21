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Jorge D’Alessio confiesa que tomó terapia con Marichelo y admite: “el ÚNICO CULPABLE de esto fui yo”

El músico habló con la prensa y reveló sus intenciones de tener una “bonita relación” con la hermana de Anahí.

Abril 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Jorge D’Alessio confesó que el culpable de su separación con Marichelo es él.

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“Lo hemos hecho muchas veces (tomar terapia)”.

Tras su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, el músico Jorge D’Alessio se detuvo para platicar con la prensa sobre cómo va su separación de su esposa Marichelo.

Fiel a su papel de guardián de su familia, el líder de ‘Matute’, visiblemente tranquilo, abordó el tema y respondió a todos los cuestionamientos.

Expresó que con su aún esposa “estamos ahorita con una muy buena comunicación, va todo bien”.

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El hijo de ‘La Leona Dormida’, también compartió que tanto él como Marichelo han podido hablar con sus hijos, Ana Paula, Santiago y Patricio, sobre la distancia que están enfrentando y hacer una diferencia entre la verdad familiar y lo que se publica en los medios de comunicación, que en palabras pasadas, las publicaciones del divorcio de sus padres le afectaron mucho.

Por ello fue enfático al manifestar que a sus hijos les explica las diferencias y repercusiones.

En tanto, indicó cuáles son sus anhelos presentes. “Estoy bien y estoy tranquilo, y sobre todo con ganas de tener una bonita relación con la madre de mis hijos, que aún es mi mujer, y con mis hijos, y eso es todo”.

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Sobre la confirmación de un divorcio o el darse una nueva oportunidad con la hermana de Anahí, Jorge fue contundente.

“No lo sabemos (si volvemos o nos separamos para siempre), dejemos que el tiempo hable solito”.

Luego, los reporteros le preguntaron si la terapia psicológica no está en sus planes, D’Alessio reviro que “lo hemos hecho muchas veces (tomar terapia)”, y sobre los motivos confió que “hay veces que el amor se gasta un poco y es cosa de dejar las cosas al tiempo”.

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Finalmente, el también cantante reafirmó el respeto y amor que le tiene a su excompañera y aseguró ser el responsable de que ahora estén separados, aunque ocultando los motivos.

“Pero eso sí les digo y se los dije la otra vez, ella absolutamente es una reina, el único culpable de esto fui yo, esa es la realidad, pero lo sabemos ella y yo y lo vamos a manejar ella y yo”, concluyó.

JORGE D’ALESSIO Marichelo separados
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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