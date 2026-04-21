Jorge D’Alessio confiesa que tomó terapia con Marichelo y admite: “el ÚNICO CULPABLE de esto fui yo”

“Lo hemos hecho muchas veces (tomar terapia)”.

Tras su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, el músico Jorge D’Alessio se detuvo para platicar con la prensa sobre cómo va su separación de su esposa Marichelo.

Fiel a su papel de guardián de su familia, el líder de ‘Matute’, visiblemente tranquilo, abordó el tema y respondió a todos los cuestionamientos.

Expresó que con su aún esposa “estamos ahorita con una muy buena comunicación, va todo bien”.

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El hijo de ‘La Leona Dormida’, también compartió que tanto él como Marichelo han podido hablar con sus hijos, Ana Paula, Santiago y Patricio, sobre la distancia que están enfrentando y hacer una diferencia entre la verdad familiar y lo que se publica en los medios de comunicación, que en palabras pasadas, las publicaciones del divorcio de sus padres le afectaron mucho.

Por ello fue enfático al manifestar que a sus hijos les explica las diferencias y repercusiones.

En tanto, indicó cuáles son sus anhelos presentes. “Estoy bien y estoy tranquilo, y sobre todo con ganas de tener una bonita relación con la madre de mis hijos, que aún es mi mujer, y con mis hijos, y eso es todo”.

Sobre la confirmación de un divorcio o el darse una nueva oportunidad con la hermana de Anahí, Jorge fue contundente.

“No lo sabemos (si volvemos o nos separamos para siempre), dejemos que el tiempo hable solito”.

Luego, los reporteros le preguntaron si la terapia psicológica no está en sus planes, D’Alessio reviro que “lo hemos hecho muchas veces (tomar terapia)”, y sobre los motivos confió que “hay veces que el amor se gasta un poco y es cosa de dejar las cosas al tiempo”.

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Finalmente, el también cantante reafirmó el respeto y amor que le tiene a su excompañera y aseguró ser el responsable de que ahora estén separados, aunque ocultando los motivos.